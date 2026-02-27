Първия по рода си STEM център за дигитални изкуства откриха в СУ "Емилиян Станев" във Велико Търново

STEM център със звукозаписно студио и зала за графичен дизайн откриха в СУ „Емилиян Станев" във Велико Търново. Лентата беше прерязана от директорът на училището Дияна Добрева, кметът на старата столица Даниел Панов и арх. Иво Терзийски, който е проектант на новото пространство.

Откриването беше и по повод празника на училището, което стана на 44 години.

Сред гостите на събитието беше и доскорошният директор на най-голямото училище в областта Кина Котларска. Именно тя е вдъхновител на проекта преди няколко години, а основната работа пе възложена на Дияна Добрева, тогава заместник-директор.

„Онова, което ни водеше през цялото време, е да оборудваме пространството с високи технологии, съобразени с изкуството и графичния дизайн", сподели директорът на училището Дияна Добрева.

„Спомням си тези два етажа, това беше мазе, трябваше да го изчистим, но най-важното е, че има много свършена работа през тези години, но тази работа нямаше как да се свърши без да има двигател, който да движи проектите. Този център ще бъде в подкрепа на децата и техните таланти", обърна се към екипа Даниел Панов.

Над 400 000 евро е инвестицията в STEAM центъра. По-голямата част от тях са осигурени от Плана за възстановяване и устойчивост и са в размер на 680 000 лв. Училището дофинансира с още около 200 000 лв.

Иновативното пространство е с пет кабинета, оборудвани с високи технологии, които дават силен тласък на учениците да развиват своите таланти, умения и въображение. Включително – музикално студио и модерен кабинет за графичен дизайн, на който могат да завидят дори рекламните агенции.