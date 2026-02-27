Пловдивската епархия посреща копие на чудотворната икона Света Богородица Победоносна

Оригиналът е създаден в началото на XII век с идеята да предвожда армията в поход

В първата неделя от Великия пост, наричана православна, ще бъде посрещнато копие на чудотворната икона на Света Богородица Победоносна в митрополитския храм "Св. вмчца Марина" в Пловдив. Иконата ще бъде осветена от Негово високопреосвещенство пловдивския митрополит Николай.

Иконата на Св. Богородица Победоносна (Никопея) е създадена в началото на XII век в Константинопол по поръчка на император Йоан II Комнин със специалното предназначение да предвожда армията в поход. Чудотворният образ е излаган преди битка редом с имперските знамена и хоругвите, а войските са се молели пред нея. Когато императорът се връщал след военна победа, той слизал от колесницата си и е поставял иконата на своето място в нея. При плавания по море иконата е пътувала в позлатената императорска галера. В мирно време иконата на Св. Богородица Победоносна се е съхранявала в манастира "Св. Йоан Богослов" в Константинопол.

По време на Четвъртия кръстоносен поход през 1204 г. иконата е пренесена във Венеция, където и до днес украсява левия олтар на катедралата "Сан Марко".

Нейното копие е създадено, за да се помни образът и да се почита Света Богородица Победоносна, и за вдъхновение на защитниците на вярата.

На 1 март митрополит Николай ще възглави от 9 часа архиерейска света литургия в църквата „Св. вмчца Марина". След това ще отслужи молебен на Неделя Православна с изнасяне за поклонение на светите мощи и чудотворните икони на Пловдивска епархия с лития около храма.