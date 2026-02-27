Николай Аджеларов е новият главен секретар на областната управа в Пловдив

Има дълъг опит с управлението на имоти, в мандата на Здравко Димитров беше в общината

Новият губернатор на Пловдив проф. Владислав Попов назначи Николай Аджеларов за главен секретар на Областната администрация. Той е дългогодишен служител в институцията и към момента заема длъжността шеф на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост", която ще продължи да съвместява.

„Моето решение е продиктувано от факта, че г-н Аджеларов е човек от екипа, който познава експертите и работата, а това е важно за подготовката на вота", коментира проф. Попов. Най-важната задача, която областният управител поставя пред новия главен секретар, е организационно-техническата подготовка на предсрочните избори на 19 април, включително координацията на всички дейности, свързани с този процес в област Пловдив.

По думите му назначаването на опитен ръководител в този период е от съществено значение, тъй като гарантира по-добро управление на процесите, минимизиране на рисковете и осигуряване на безпроблемно и прозрачно протичане на изборния процес.

Николай Аджеларов има над 30 години стаж в администрацията, от които 20 години на управленски позиции. Беше част от екипа на Здравко Димитров, когато той беше областен управител и кмет. В предишния кметски мандат Аджеларов беше шеф на дирекция "Общинска собственост".