ВКС връща във Велико Търново делото за побоя на шефа на полицията в Русе

Николай Кожухаров СНИМКА: Русе Медиа

Върховният касационен съд остави без уважение искането за промяна на местната подсъдност и върна на Окръжен съд – Велико Търново делото за побоя над шефа на полицията в Русе Николай Кожухаров. 

Първоначално в Окръжен съд – Русе е образувано дело по обвинителен акт срещу четирима подсъдими. Непълнолетният към момента на деянието Станислав А. е обвинен за причиняване на тежка телесна повреда на полицейски орган от МВР – старши комисар Николай Кожухаров, при изпълнение на службата му. Кирил Гочев, Жулиен Кязъмов и Виктор Иванов са обвинени за причиняване в съучастие на лека телесна повреда по хулигански подбуди на Георги Д.

Заради отводи на всички съдии от Окръжен съд – Русе с определение на ВКС делото е изпратено за разглеждане от Окръжен съд – Велико Търново.

Съдията-докладчик е прекратил делото и го е изпратил на Върховен касационен съд (ВКС), за да бъде определен друг равен по степен съд. Според него по-удобно било делото да се гледа в Окръжен съд – Разград, тъй като Разград е по-близо до Русе, пътят до Велико Търново е по-натоварен, транспортът е по-неудобен, а един от подсъдимите е непълнолетен и трябва да бъде придружаван.

ВКС обаче приема, че няма законови основания за нова промяна на подсъдността. Съдът подчертава, че вече е преценил всички обстоятелства, когато е възложил делото на Окръжен съд – Велико Търново. Ново преразглеждане на същия въпрос би било незаконосъобразно, тъй като по него вече има окончателно решение.

