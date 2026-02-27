Смениха шефа на полицията и в Търговище

За втора смяна на полицейски шеф съобщиха от МВР. Този път става въпрос за ОД на МВР - Търговище, след като по-рано през деня Георги Георгиев отиде начело на полицията в Габрово.

Новият шеф на полицията в Търговище е ст. комисар Мариан Михайлов. Той е назначен със заповед на вътрешния министър Емил Дечев и бе представен пред ръководния състав на областната дирекция от заместник-министър Калоян Милтенов. До днес ст. комисар Мариан Михайлов работеше в „Звено за подпомагане на министъра на вътрешните работи към ръководството на МВР".

Досега временно преназначеният на длъжност директор на областната дирекция на МВР-Търговище ст. комисар Светлин Петев се връща на титулярната си длъжност началник на РУ-Търговище, пишат от ОД на МВР - Търговище.

Ст. комисар Мариан Михайлов има дългогодишен стаж в системата на МВР. Завършил е висшето си образование във ВНВУ "Васил Левски" гр. Велико Търново със специалност "Икономика, организация и планиране на вътрешната търговия". Започва работа в системата като оперативен работник по криминална линия в РПУ-Разград, последователно заема длъжностите началник на сектор "Криминална полиция" в РУ-Разград, началник на РУ-Разград, а впоследствие - заместник-директор в ОДМВР-Разград.

От 21.06.2016 г. той е заместник-директор в ОДМВР- Търговище, а от 4.06.2021 г. е временно преназначен на длъжността директор на областната дирекция. На този длъжност ст. комисар М. Михайлов работи до 15.08.2023 г.