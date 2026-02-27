ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Външно: Критична е ситуацията в Пакистан и Афганистан, не пътувайте там

Външно министерство. СНИМКА: АРХИВ

Министерството на външните работи (МВнР) предупреждава за въоръжени сблъсъци между Пакистан и Афганистан. Наблюдава се критично влошаване на ситуацията, в резултат на въоръжени сблъсъци между двете страни, съобщиха от МВнР на своя сайт.

Индексът за нивото на риск за Афганистан е 5 - предупреждение за преустановяване на всякакви пътувания и незабавно напускане на страната, а за Пакистан е 4 - предупреждение за преустановяване на пътуванията в цялата страна (освен при крайна необходимост), припомнят от МВнР.

По-рано днес министърът на отбраната на Пакистан Хаваджа Мухамад Асиф каза, че търпението на страната му се е изчерпало и тя вече е в "открита война" със съседен Афганистан, предаде Асошиейтед прес.

При необходимост от съдействие, българските граждани могат да открият повече информация и контакти тук.

Коментарите на Асиф дойдоха часове, след като Пакистан извърши въздушни удари срещу столицата на Афганистан, Кабул, както и срещу Кандахар в южната част на страната и провинция Пактия в югоизточната. За ударите съобщиха пакистански представители и говорителят на афганистанското правителство Забиула Муджахид. Пакистан твърди, че ударите са в отговор на афганистански трансгранични атаки.

Ескалацията идва месеци след като Катар и Турция посредничиха за прекратяване на огъня между двете страни.

