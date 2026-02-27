Терзиев: Няма да подписваме договори за чистотата под натиск

Ще разочаровам отново всички, които се надяваха, че темата за боклука ще може да им е предизборна дъвка. Няма драма. Има съдебни решения и следващи стъпки по процедура. Ще ги извървим докрай и, ако се наложи, ще стартираме нови процедури. Колкото пъти е необходимо. Това написа във фейсбук кметът на София Васил Терзиев по повод решенията на Върховния административен съд за мегапоръчката за чистенето на София в следващите 5 г.

За три зони ВАС върна процедурите на етап класиране и допустимост. Затова Терзиев уточнява, че ще назначи нова комисия, както изисква законът, и ще продължим оттам, където съдът ни връща.

За зоната с районите "Слатина", "Изгрев" и "Подуяне" съдът потвърди решението на общината за прекратяване на процедурата. "Там ще преценим дали дългосрочно ще работим с общински капацитет или ще стартираме нова процедура", посочва кметът.

"Услугата навсякъде е осигурена. Няма прекъсване. Това ни дава време да свършим работата без прибързване. Столична община е възложителят и нашата отговорност е към софиянци. Още в началото заявих, че няма да позволим хора с прякори и зависимости да диктуват правилата и цените в София.

Мафиотизацията прогонва почтения бизнес и убива конкуренцията. Ние казахме „не" – и продължаваме да го казваме", подчертава Терзиев.

Той добавя, че се надгражда общинския капацитет "така, че повече никой да не може да притиска София". И напомня, че преди година един единствен район се почистваше от общината, а днес 6 района разчитат изцяло или частично на нашия капацитет.

"Изграждаме и собствена система за събиране на отпадъци от опаковки – над 50% от боклука в София. Там също ще разчупим олигополния модел, който години наред задушаваше развитието на сектора. Ще използваме всеки законов механизъм, за да защитим интереса на столичани. Ще сключим трайни договори за битовото сметосъбиране, само когато имаме гаранции за качество и разумна цена. Няма да подписваме под натиск. Да, качеството не навсякъде е това, което искаме, но се подобрява с всеки изминал ден и тук е моментът да благодаря за пореден път на столичани за търпението и активното участие в подкрепа на нашата позиция. Темата с чистотата на града няма бъде тема на предстоящите избори и ще положа всички усилия да не бъде основна тема и на кметските избори през 2027", заявява Терзиев.