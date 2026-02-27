Кметът на Вършец Иван Лазаров откри музейната сбирка на града с нова визия

Вършец тържествено откри обновената Музейна сбирка – събитие с особена значимост за културния живот на общината и за съхраняването на местната историческа памет.

На празничната церемония присъстваха представители от Регионален исторически музей- Монтана, г-жа Николина Василева – собственик на фирмата, извършила ремонта, Атанас Давидов – изработил техническото оборудване, както и инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец.

Сред присъстващите бяха още жители на Вършец, културни дейци, дарители и съмишленици, допринесли за реализирането на музейната експозиция, както и представители на общинската администрация. Тържеството започна с водосвет за освещаване на сградата, отслужен от Негово Високопреподобие архимандрит Антим – духовен наставник на Клисурския манастир и игумен на Боровишкия манастир „Св. Троица", в съслужение със свещеник Венцислав Радевски. С молитва за здраве и благоденствие бе благословено новото културно средище на града. По време на церемонията г-жа Анюта Каменова-Борин представи визията за новата експозиция и сподели подробности за своята работа по реализирането ѝ. В продължение на близо една година тя осъществи активна проучвателна, изследователска и експозиционна дейност, свързана с историята на Вършец. Със своя професионализъм, отдаденост и задълбочен подход г-жа Борин допринесе съществено за създаването на съвременна, въздействаща и исторически аргументирана музейна среда. Финансирането на ремонта и обновяването е изцяло със средства от бюджета на общината. В реновираната сграда е подредена модерна и концептуално изградена експозиция. Инж. Иван Лазаров, кмет на Община Вършец, в своето слово подчерта, че възстановяването на музейната сбирка е дългоочакван момент за града. По думите му пътят до днешния ден е преминал през редица предизвикателства, но усилията са си стрували, защото Вършец вече разполага с обновен, съвременен музей, който достойно допълва културния облик на града. Кметът изрази удовлетворение от постигнатото и увереност, че музейната сбирка ще се превърне в нова притегателна точка за туристите и гостите на курортния град. Той изрази благодарност към всички, допринесли за реализирането на проекта. С тържественото прерязване на лентата бе дадено официалното начало на новия живот на Музейната сбирка. След края на официалната част гостите разгледаха експозиционните зали и имаха възможност да се потопят в историята. Откриването на Музейната сбирка е още една важна стъпка в усилията на Община Вършец за съхраняване и популяризиране на богатото културно-историческо наследство.