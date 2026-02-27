ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Микробус и коля се сблъскаха на магистрала "Тракия...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22374132 www.24chasa.bg

Мъж е осъден на 16 години затвор за жестоко убийство в Кюстендил

2560
Затвор СНИМКА: Пиксабей

Окръжен съд - Кюстендил признава подсъдимия 51-годишния И. К., за виновен  в това, че умишлено е умъртвил Л. К. от Кюстендил, като убийството е извършено по особено мъчителен начин за убития. Наложено му е наказание „лишаване от свобода" за срок от 16 години. 

Престъплението е извършено на неустановена дата в периода от края на октомври до 6 ноември 2023 г в апартамент, в кв. "Запад" в Кюстендил. 

Съдът осъжда И. К. да заплати на частния обвинител и граждански ищец В. К. сумата 60 000 евро, представляваща обезщетение за претърпените от нея в резултат на престъплението неимуществени вреди.

Мъжът е осъден да заплати на частния обвинител и граждански ищец Г. К. сумата 7 000 евро, представляваща обезщетение за претърпените от нея в резултат на престъплението неимуществени вреди.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд - София в 15-дневен срок от днес 

Затвор СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите