Мъж е осъден на 16 години затвор за жестоко убийство в Кюстендил

Окръжен съд - Кюстендил признава подсъдимия 51-годишния И. К., за виновен в това, че умишлено е умъртвил Л. К. от Кюстендил, като убийството е извършено по особено мъчителен начин за убития. Наложено му е наказание „лишаване от свобода" за срок от 16 години.

Престъплението е извършено на неустановена дата в периода от края на октомври до 6 ноември 2023 г в апартамент, в кв. "Запад" в Кюстендил.

Съдът осъжда И. К. да заплати на частния обвинител и граждански ищец В. К. сумата 60 000 евро, представляваща обезщетение за претърпените от нея в резултат на престъплението неимуществени вреди.

Мъжът е осъден да заплати на частния обвинител и граждански ищец Г. К. сумата 7 000 евро, представляваща обезщетение за претърпените от нея в резултат на престъплението неимуществени вреди.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд - София в 15-дневен срок от днес