Поставят националния флаг на обществени сгради в Пловдив за 3 март

Българският трикольор вече се вее на фасадите на сградите на общински институции в Пловдив за националния празник 3 март. По инициатива на кмета Костадин Димитров са монтирани пилони и знамена на читалища, здравни и социални заведения, спортни зали и общински предприятия в града.

В навечерието на празника 90 български трикольора бяха дарени на шестте районни администрации в Пловдив от Георги Маринчешки и Ивайло Недялков от сдружение „Достойнство и чест". В присъствието на Костадин Димитров те бяха връчени на кметовете на районите „Южен" и „Източен" – Атанас Кунчев и Емил Русинов, както и на представители на районните администрации. Знамената са закупени от ОП „Социално предприятие за хора с увреждания – Пловдив" и ще бъдат разпределени по училищата във всеки район.

„Трети март е дата, която ни обединява и ни напомня за силата на българския дух. С поставянето на националния флаг изразяваме уважение към историята си и увереност в бъдещето ни", заяви градоначалникът. Той изрази искрената си благодарност за направеното дарение и подчерта значимостта на националния флаг на България като символ на единство, достойнство и родолюбие.

„На националния ни празник българското знаме трябва да се развява гордо на всички обществени сгради", посочи Георги Маринчешки. Той припомни, че инициативата се провежда за втора поредна година.