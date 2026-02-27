ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Микробус и кола се сблъскаха на магистрала "Тракия...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22374202 www.24chasa.bg

Поставят националния флаг на обществени сгради в Пловдив за 3 март

24 часа Пловдив онлайн

1832
Патриотично сдружение дари 90 знамена на районните кметства.

Българският трикольор вече се вее на фасадите на сградите на общински институции в Пловдив за националния празник 3 март. По инициатива на кмета Костадин Димитров са монтирани пилони и знамена на читалища, здравни и социални заведения, спортни зали и общински предприятия в града. 

В навечерието на празника 90 български трикольора бяха дарени на шестте районни администрации в Пловдив от Георги Маринчешки и Ивайло Недялков от сдружение „Достойнство и чест". В присъствието на Костадин Димитров те бяха връчени на кметовете на районите „Южен" и „Източен" – Атанас Кунчев и Емил Русинов, както и на представители на районните администрации. Знамената са закупени от ОП „Социално предприятие за хора с увреждания – Пловдив" и ще бъдат разпределени по училищата във всеки район.

„Трети март е дата, която ни обединява и ни напомня за силата на българския дух. С поставянето на националния флаг изразяваме уважение към историята си и увереност в бъдещето ни", заяви градоначалникът.  Той изрази искрената си благодарност за направеното дарение и подчерта значимостта на националния флаг на България като символ на единство, достойнство и родолюбие.

„На националния ни празник българското знаме трябва да се развява гордо на всички обществени сгради", посочи Георги Маринчешки. Той припомни, че инициативата се провежда за втора поредна година.

Патриотично сдружение дари 90 знамена на районните кметства.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите