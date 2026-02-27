ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Областният управител в Търново пита екоинспекцията защо "Кроношпан" пак работи

Дима Максимова

808
Заводът на "Кроношпан" във Велико Търново

Областният управител Валентин Михайлов се самосезира от публикации в медиите, в които се съобщава, че заводът „Кроношпан" във Велико Търново възобновява част от дейността си и комините на завода отново пушат.
Михайлов незабавно изискал становище от РИОСВ-Велико Търново по случая. Той настоява да му бъде докладвано в спешен порядък на какво основание е възобновено производството, съобщиха от пресцентъра на областната администрация.

На 16 януари РИОСВ-Велико Търново издаде принудителна административна мярка, а на 25 януари експерти влязоха в предприятието и пломбираха линията за производство на ПДЧ. Тогава втората линия - за МДФ плочи бе спряна, от фирмата казаха, че е заради липса на суровина.

Oт ĸoмпaниятa oбжaлвaxa мяpĸaтa пpeд Aдминиcтpaтивeн cъд - Бypгac, нo въpxoвнитe мaгиcтpaти пoтвъpдиxa peшeниeтo, ĸoeтo e oĸoнчaтeлнo и тaзи пpoизвoдcтвeнa линия пoнe зaceгa ocтaвa затворена.

Заводът на "Кроношпан" във Велико Търново

