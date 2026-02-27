Зам.-ректорът по учебната дейност на НБУ говори за силата на презентирането на живо, реализацията на студентите и мястото на AI в рекламната професия

Доц. д-р Кристиян Постаджиян е заместник-ректор по учебната дейност на Нов български университет. Той е щатен преподавател в департамент „Кино, реклама и шоубизнес". Основните му изследователски интереси са в областта на рекламата. Създател е на магистърска програма „Рекламен мениджмънт и визуален брандинг", сред основателите е и на един от най-успешните образователни формати в България – Рекламна академия. Автор е на различни статии в областта на корпоративните комуникации, както и на монографията „Похвати за изграждане на потребителска ангажираност в рекламата". Като преподавател в Нов български университет доц. д-р Постаджиян води различни курсове в областта на рекламата, както и редица практики и проекти.

- Доц. д-р Постаджиян, преди дни проведохте 13-ото издание на Рекламна академия. Колко студенти се включиха в тазгодишния формат? Как бихте оценили тяхното представяне?

- През 2026 г. в Рекламна академия се включиха близо 200 студенти от различни програми на НБУ, но основно от бакалавърска програма ,,Реклама“ и магистърска програма ,,Рекламен мениджмънт и визуален брандинг“. 20-те проекта, които видяхме на финала, са с изключително висока оценка от журито. Като се има предвид, че критериите за оценяване, както и очакванията, са все по-високи всяка година, наистина мога да кажа, че това беше най-силния сезон дотук.

- Какво отличаваше Рекламна академия 2026 от предходните издания? Как надградихте формата тази година?

- За мен най-важното и отличително беше, че се върне формата на живо представяне на проектите. През последните 5 години студентите представяха стратегиите и идеите си чрез видео кейс. Тази година се върнахме към представяне на живо пред журито, което освен, че даде повече време на отборите, превърна самата защита на идеите в истински спектакъл. А това е важна част от умението да си добър рекламист – да може да презентираш ефектно.

- Вие сте сред съоснователите на инициативата. Като представител на академичната общност каква необходимост видяхте от създаването на допълнителен формат, който да среща студентите с реалната бизнес среда? Как помага той на младите професионалисти да преодолеят дистанцията между теорията и практиката?

- Бих казал, че Рекламна академия е много типична за начина на мислене на Нов български университет. Затова и винаги съм казвал, че подобно събитие може да бъде родено само тук и да се развива с такова вдъхновение само в среда, каквато предлага университета ни. Това е среда, в която насърчаваме добавената стойност, прякото участие на студентите в различни проекти, които развиваме с външни партньори. Среда, в която не просто учиш, а се вдъхновяваш, срещаш интересни личности и най-вече – развиваш потенциала си. И да, среда, в която определено стопяваме дистанцията между теория и практика.

- Успява ли Рекламна академия да реализира кадрите, които развива?

- Основната награда на студентите, които печелят Академията, е разпространението на тяхна книжка с представяне сред членовете на нашите партньори Българска асоциация на комуникационните агенции и Българска асоциация на рекламодателите. Разбира се, при условие, че в академията участваха близо 50 представители на бизнеса, те имаха възможност цяла седмица да наблюдават процеса на работа на студентите и това винаги води до десетки предложения за стажове и работни позиции. Вече става трудно да измерим конкретния ефект на Рекламна академия, но е факт, че през годините стотици хора намериха своята желана работа именно в този формат. Вече имаме и значителен брой случаи на наши възпитаници, които преди години са започнали своето развитие като наши студенти и участници в Рекламна академия, а днес вече са ментори във формата.

- Бизнес средата преминава през значителни промени с навлизането на изкуствения интелект. Какви са вашите наблюдения за ролята на AI в комуникационната среда и как това променя професията?

- Сигурно е, че AI променя много процеси в бизнеса, особено в комуникационния. Но поне на мен ми се струва, че силата на хората е в правенето на нестандартни, понякога и нелогични връзки между различни процеси и явления, което обаче ражда иновативни подходи и идеи. А в рекламата това е особено важно. Разбира се, професията се променя заради AI и в НБУ вече работим много усилено за това в програмите ни по ,,Реклама“ и ,,Рекламен мениджмънт“, като целим да имаме повече модули, в които дискутираме точно тази тема.

- Каква е вашата визия за бъдещето на комуникационната и маркетинговата индустрия и как ще се развива форматът на Рекламна академия през следващите години? Какви нови тенденции очаквате и как академията ще отговори на тях?

- На първо място се надявам през следващите години Рекламна академия да се отвори повече към студенти от други висши училища и към участие от други страни. През годините сме имали участници от Дания, Франция, Полша и други държави и обратната връзка е повече от положителна. През 2024 г. Академията спечели и авторитетния приз на Европейската асоциация на комуникационните агенции за една от най-добрите обучителни практики в Европа. И тъй като Академията е част от обучителния процес в две програми на НБУ - бакалавърска програма ,,Реклама“ и магистърска програма ,,Рекламен мениджмънт и визуален брандинг“, имаме идеи и как Академията може по-дългосрочно да развива своите най-изявени таланти отвъд едноседмичната буря от емоции, които традиционно Рекламна академия поражда.