Външно: В Гърция ще има стачка в събота, очаква се да засегне железопътния и морския транспорт

Общонационална 24-часова стачка ще се проведе в Гърция в събота, информират от Министерството на външните работи на своя сайт. Очаква се да засегне обществените услуги, както и железопътния и морски транспорт.

Стачката е организирана от най-големите синдикални организации в страната. Утре движението на всички категории фериботи и товарни кораби в Гърция ще бъде преустановено от 00:01 ч. до 23:59 ч. Железопътният оператор „Hellenic train“ няма да извършва курсове по железопътната мрежа на страната. Трамваите и крайградската железница ще се движат от 9:00 до 21:00 ч., за да обслужват демонстрантите. Планирано е провеждането на митинги и шествия в центъра на Атина, като е възможно затваряне на улици и булеварди, което ще блокира движението в централната част на гръцката столица, посочват от МВнР.

Външното ни министерство съветва гражданите, желаещи да осъществят пътуване до Гърция, да вземат предвид горепосочената информация. От МВнР препоръчват специално пътуващите с железопътен и морски транспорт да следят актуалната информация в официалните сайтове на съответните оператори.

В. ,,Катимерини“ съобщи, че протести, стачки и митинги се подготвят в цяла Гърция в събота, когато се навършват три години от тежката железопътна катастрофа в прохода Темпе, при която през 2023 г. загинаха 57 души, предимно млади хора.