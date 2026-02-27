Лекари: Все по-често се стига до ампутации заради занемарено диабетно стъпало

Расте броят на ампутациите на диабетно стъпало в болницата в Горна Оряховица. Това коментира началникът на Отделението по хирургия д-р Пламен Маринов. По думите му, до крайната хирургична мярка се стига заради ниската здравна култура, понижения здравен контрол и ниската хигиена при болни от захарен диабет, съобщиха от пресцентъра на болницата.

За м.г. в отделението са извършени 55 ампутации на пръсти, стъпала и подбедрици, за да се запази здравето и живота на диабетно болните.

"Идват запуснати болни с гангрени, което не би трябвало да се случва, ако редовно посещават личния си лекар или ендокринолог, и това повишава броя на ампутациите", коментира д-р Маринов. "Преди два дни направихме ампутация на 70-годишен пациент, който дойде с гангрена на ходилото, ходилото му беше черно. Извършихме операцията на ниво подбедрица, за да може да бъде протезиран. По-често такива пациенти идват от селата, с ниска лична хигиена и здравна култура. Много от тях се страхуват да минат на инсулин се поддържат на хапчета, забравят често да си пият хапчетата, не спазват никаква диета и с години не се мониторират от личен лекар и ендокринолог, заради това и диабетът при тях прогресира. България е на едно от първите места по ампутация на диабетни стъпала и това най- вече се дължи на липсата на профилактика", коментира още д-р Маринов.

Той допълва, че една част от диабетиците са отговорни за здравето си и редовно следят показателите си. "Доказано е, че диабетиците с висока здравна култура живеят с около 4-5 години средно повече от недиабетиците, защото се изследват постоянно и улавят болестите си. Но е голям е делът на тези, които не се изследват, като от тях много голям е процентът на болните от малцинствата. Аз съм на края на този процес, когато вече идват за ампутация - един- два пръста, половин ходило или подбедрица. С тези пациенти ние няма как да имаме обратна връзка, те следва да търсят ендокринолог, знаем за състоянието им, единствено, ако ни потърсят за специфични превръзки."

Във вчерашния ден екип, ръководен от д-р Маринов, извърши поредната операция от херния на пациент от Горна Оряховица. За м.г. броят на операциите от херния в отделението са 52. "Процентът на рецидиви при пациентите, оперирани от херния, при нас е нула", коментира още д-р Маринов.

За 2025 година броят на големите, средни и малки интервенции в хирургично отделение са около 255. От тях 10 са лапароскопските операции на жлъчен мехур. Има извършени големи и сложни операции на тънки и дебели черва и на апендицит (апендектомия). Над 100 са оперативните интервенции при инфекции на меките и костни тъкани. Медиците са извършили и 30 малки операции на хемороиди, фистули и фисури.