И Враца е с нов шеф на областната полиция

Валери Ведов

Временно за изпълняващ длъжността директор на полицията във Враца ще бъде Цветко Нинов

Досегашният директор на областната дирекция на полицията във Враца Красимир Йончев бе освободен от поста от служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев. Очаква се Йончев заедно с други освободени шефове на областни дирекции да стане съветник на министъра към новосформираното звено в министерството.

Красимир Йончев бе назначен на поста директор на полицията във Враца през август 2023 г. при правителството на Николай Денков.

Временно за изпълняващ длъжността директор на полицията във Враца ще бъде Цветко Нинов. Той заемаше поста о май 2021 г. до август 2023 г. и бе освободен от тогавашния министър на вътрешните работи Калин Стоянов.

Нинов е завършил академията на МВР в София и е в системата повече от 20 години. Работил е в сектор „Криминална полиция" и оглавяваше регионалната структура „Борба с организираната престъпност".

