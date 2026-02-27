Даниел Панов поиска от екоминистъра спешна проверка на възобновената дейност на „Кроношпан"

Министърът на околната среда и водите да извърши спешна проверка относно възобновената дейност на „Кроношпан" и на втората им производствена линия. Това бе официално поискано от кмета на Велико Търново Даниел Панов по повод получените в Община Велико Търново на 26 и 27 февруари 2026-а година над 30 сигнала за миризми.

Панов отправи запитване и до РИОСВ, след което става ясно, че е установено разпространение на миризми извън производствената площадка на предприятието в същия период - 26-27 февруари 2026 година, което се явява нарушение на Комплексното разрешително.

Разпространението на миризми извън площадката на завода е проблем, по който Панов води кореспонденция с МОСВ в периода 2022-2025-а година. Заедно с народния представител проф. Костадин Ангелов и с общинския съвет, кметът на Велико Търново отправя няколко искания за извънредни проверки на предприятието, по повод стотиците сигнали от граждани за миризми и задимяване.

Реакция от страна на МОСВ идва в мандата на правителството на Росен Желязков. По разпореждане на министъра на околната среда и водите Манол Генов бяха извършени няколко комплексни проверки, последната от която – през януари 2026-а година. Със заповед на Директора на РИОСВ-В. Търново от 15 януари 2026-а година е наложена принудителна административна мярка – спиране на първата производствена линия (ПДЧ) на завода. Предварителното й изпълнение е потвърдено от Върховния административен съд с решение от 19 февруари 2026 г.

„Разчитам, че както през последните месеци, така и сега ще има бързи и спешни действия от страна на МОСВ и органите му по сигналите на гражданите за миризми след възобновената дейност на предприятието. Никой не е против бизнеса. Както и преди съм казвал - здравето и общественият интерес на великотърновци са на първо място. Ако заводът работи, спазвайки най-високите екологични норми и модела в другите европейски държави, надали ще има проблеми", коментира Даниел Панов.