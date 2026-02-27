Сергей Игнатов: Приоритет е да улесним достъпа на учените до програма „Хоризонт Европа“

Достъпност и привлекателност за всички научни общности в Съюза - това остават основните приоритети за следващата европейската програма за научни изследвания „Хоризонт Европа". Това каза министърът на образованието и науката проф. Сергей Игнатов пред участниците в Съвета на министрите по конкурентоспособност (научни изследвания) в Брюксел. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на образованието и науката.

На заседанието бяха обсъдени критичните въпроси за постигането на напредък в преговорите по „Хоризонт Европа" (2028 – 2034 г.). Проф. Игнатов призова за опростяване на процедурите и избягване на административната тежест за кандидатите и бенефициентите по програмата. Той подчерта нуждата от приобщаващ подход, включително в управлението на Европейския научноизследователски съвет (European Research Council) и Европейския съвет за иновации (European Innovation Council). Министър Игнатов призова за реформиране на държавните корекционни коефициенти по Действия „Мария Склодовска-Кюри" (Marie-Sklodowska Curie Actions) и за започване на преговорите по мерките за „Разширяване на участието" (Widening Participation).

Министрите одобриха общия подход по предложението за Изследователския фонд за въглища и стомана с цел удължаването му до края на 2034 г. с годишен бюджет от 120 млн. евро, от които около 27% са за изследвания в областта на въглищата, а близо 73% - на стоманата.