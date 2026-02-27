11 са арестувани за разпространение на фентанил, сред тях и главният дилър във Варненско (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Служители на ГДБОП във Варна арестуваха 11 души в хода на специализирана операция срещу разпространението на наркотици на територията на града, проведена 25 февруари 2026 г. Това съобщиха от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) във фейсбук. ГДБОП задържа дилърите на фентанил във Варна СНИМКА: Фейсбук/ГДБОП

Сред задържаните е основният дилър на фентанил и метамфетамин в района. Той е арестуван в момент на сделка с негов разпространител. ГДБОП задържа дилърите на фентанил във Варна СНИМКА: Фейсбук/ГДБОП

Полицейските действия са проведени в условия на неотложност. Материалите са докладвани на Окръжна прокуратура - Варна. Привлечени към наказателна отговорност са четири лица. С постановление на наблюдаващия прокурор задържането им е продължено на 72 часа. ГДБОП задържа дилърите на фентанил във Варна СНИМКА: Фейсбук/ГДБОП

При последвалите действия по разследването са извършени обиски, огледи и проверки на частни квартири и автомобили. ГДБОП задържа дилърите на фентанил във Варна СНИМКА: Фейсбук/ГДБОП

Иззети са наркотични вещества - пресовки фентанил с тегло 182.77 гр, метамфетамин 21.10 гр, марихуана 59.165 гр, мобилни телефони, везни и 23 730 евро кеш. ГДБОП задържа дилърите на фентанил във Варна СНИМКА: Фейсбук/ГДБОП

Работата продължава под надзора на прокуратурата.