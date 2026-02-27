Смениха шефа на полицията в Разград

Старши комисар Петър Ванев е новият директор на Областната дирекция (ОД) на МВР в Разград. Той беше представен пред състава на дирекцията от зам.-министъра на вътрешните работи Калоян Милтенов, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР в Разград.

Старши комисар Ванев е преназначен на ръководния пост временно със заповед на служебния министър на вътрешните работи. Ванев е роден през 1981 г. в Русе. Завършил е Английската езикова гимназия „Гео Милев“ в родния си град и Академията на МВР в София. Професионалният му път започва в сектор „Криминална полиция“ към Пето районно управление в столицата. По-късно работи в сектор „Престъпления, свързани с МПС“ в Столична дирекция на вътрешните работи, а от 2008 г. е част от сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ в ОД на МВР в Русе. През 2019 г. оглавява сектора, а от 2021 г. до момента е началник на Районното управление в Две могили. Владее английски, френски и румънски език и е преминал редица международни обучения. Сред тях са специализации в Европол в областта на предотвратяване на кражбите и трафика на моторни превозни средства, противодействието на футболното хулиганство и за работата със Шенгенската информационна система.

Преминал е стаж в Националното училище за офицери от полицията в Кан-Еклюз, Франция, както и курс в Академията за правоприлагане (ILEA) в Будапеща. Ванев е магистър на Военна академия „Г. С. Раковски“ по специалността „Организация и управление на корпоративната сигурност“ и на Висшето училище „Васил Левски“ със специалност „Национална сигурност“. Завършил е обучение по „Лидерство и предприемачество“ в Babson College в САЩ, както и специализации в Полицейската академия в Дубай и в Технологичния институт в Рочестър. Член е на Мрежата за противодействие на радикализацията към Европейската комисия. Има завършен езиков курс в Университета в Крайова, Румъния и участва активно в съвместните българо-румънски проекти за подобряване на сътрудничеството в сферата на сигурността. Вземал е участие в редица международни и национални форуми, свързани с теми за сигурността в Интернет и детската престъпност, посочиха от ОД на МВР в Разград.

В професионалната си кариера Петър Ванев е участвал в работни групи, свързани с прилагането на Шенгенското законодателство, както и в проекти по линия на полицейското сътрудничество и превенцията на престъпността. Награждаван е многократно за постигнати резултати, включително с колективната награда „Полицай на годината – 2007“ като служител на СДВР, и е отличен с Почетен знак на МВР – III степен.

Досегашният директор на ОД на МВР в Разград Диян Симеонов остава зам.-директор на дирекцията.