Никой вече не става за министър в тая държава

Скелетите в гардероба вече се вадят прекалено лесно, а на кандидатите за власт май все още им липсва достатъчно честност

Следял развитието на държавата още от 9-годишен. В трети клас единствен в училището си купил статистическия справочник на България, издание на БАН. От него научавал например колко кокошки има в страната всяка година.

Четял и събирал всички вестници плюс всички издания на БАН. И се самообразовал.

Понеже още от малък се готвел за политик, прилежно записвал в дневниците си какво би направил, ако е на мястото на Тодор Живков.

Така се е готвел за министър станалият легендарен вицепремиер от правителството “Беров” Нейчо Неев. Поне според собствените му разкази през 2010 г. пред “24 часа”.

Не знаем дали в историята на България има друг толкова подготвен за вицепремиер и министър. Както и дали например вицепремиерът за 24 часа Стоил Цицелков също от малък се е готвел за поста. Но за малко повече от 30 години преходът ни доведе от “Егати държавата, щом аз съм ѝ вицепремиер” (Неев отрича да е изричал тази легендарна фраза, но тя завинаги остава негова в политическия фолклор - б.р.) до “Никой не става за министър в тая държава”. Поне ако не е достатъчно честен пред премиера си или партийния лидер и като на изповедник да си е казал абсолютно всяко прегрешение от първи клас до настоящия момент.

За първи път в новата история България имаше вицепремиер за денонощие в лицето на Стоил Цицелков. И то с мисията да проведе “честни” избори. Оказа се обаче, че май не е бил достатъчно честен със служебния премиер Андрей Гюров. И по някаква причина е забравил да му спомене, че е хващан с цигара марихуана и да шофира след употреба на алкохол. Както и че има присъда “пробация” за 6 месеца и една година забрана да шофира заради едни 1,5 промила.

И двете провинения нямат никакво отношение към работата на вицепремиер за честни избори, подчерта в своя защита Цицелков. Още повече че присъдата му за шофиране в нетрезво състояние е изпълнена и по нея

той е реабилитиран през 2018 г., т.е. води се неосъждан

Отношение към честните избори вероятно обаче има наказанието му от ЕК в продължение на пет години да не участва като международен наблюдател на избори, дори и наистина да е, само защото не си е носил маската в Гана. И въпреки че по неговите собствени уверения в тази история няма замесена “нито жена, нито дете, нито дори пингвин”.

Всички тези истории обаче Цицелков трябваше да разкаже на служебния премиер Андрей Гюров още преди да приеме предложението да стане негов вице. Защото всеки човек има скелети в гардероба, но в последните години те изключително лесно изскачат оттам. В случая на Цицелков това се случи буквално часове след като президентът Илияна Йотова чу името му като член на служебния кабинет. До следващата сутрин всичко беше нараснало като търкаляща се снежна топка.

Паралелно в социалните мрежи се появи и сюжет за вицепремиерката по еврофондовете Мария Недина и нейния брат Стоян, който пък е ползвател на еврофондове. И дали двамата в момента не са в конфликт на интереси. Някак си обаче този сюжет засега остава в сянката на цигарата марихуана на Цицелков.

Реално в ситуацията на Цицелков дали заради дигитализацията и социалните мрежи, дали заради превръщането на политиката в бой на агитки, което превърна и най-дребното опущение в престъпление, вече може да се окаже абсолютно всеки кандидат за пост. И вероятно президентът Йотова вече съжалява, че не прекъсваше Гюров при представянето на министрите му за един бърз преглед в гугъл какво има там за всеки от тях. Нещо, което със сигурност е трябвало да направи служебният министър-председател.

Но пък евентуалният бъдещ премиер, какъвто очакват да стане Румен Радев, със сигурност вече минава през този процес за всеки кандидат, който ще влезе в листите му.

Всъщност най-интересните истории със заровени скелети ще излязат именно от листите на Радев. Винаги е така с новите политически формации, особено когато са на върха на вълната и към тях гледа да се закачи всеки със своите си скелети. А противниците му само чакат това, за да му припомнят надеждите за новите политици, които обещаваше.

Макар Стоил Цицелков да се превърна в емблематичен пример, все пак е първият министър, който май дори не успя да си нареди снимките по бюрото.

Но “честният” вицепремиер не е шампион

Рекордът за кратък престой на висш пост все още се държи от социалиста Иван Иванов, който само допреди дни бе регионален министър.

Началото на политическата кариера на Иванов обаче хич не беше звездно. И преди 13 години той бе назначен за зам.-министър в МВР, но бе на поста само за 3 часа.

На 18 юни 2013 г. тогавашният премиер Пламен Орешарски назначи Иван Иванов за зам.-министър на вътрешните работи от квотата на БСП. Само 3 часа по-късно обаче той бе отстранен заради изтекла информация в медиите за миналото му като бивш управител на клон на групировката СИК в Шумен през 1995 г. А вътрешният министър Цветлин Йовчев направи изявление, че не знаел за назначението и декларира отказ да работи с него. Иван Иванов държи рекорда за най-бързо уволнен от властта, но след това два пъти бе министър. Снимка: Архив "24 часа"

Тогава социалните мрежи не бяха все още толкова силни и значими в политическия ни живот, но вече набираха сила. А и все пак скандалът стана дни след първия протест #ДАНСwithme.

Иванов за малко да остане и извън 42-ото НС, след като ГЕРБ поискаха прекратяване на правомощията му като депутат по несъвместимост и заведоха дело в Конституционния съд. В писмено становище пред съда Иванов обясни, че изобщо не е знаел за назначаването си за зам.-министър и не е давал съгласието си за това, не е встъпвал в длъжността и не е полагал изискуемата по Закона за МВР клетва, както и не е подавал оставка пред Народното събрание. В крайна сметка КС отхвърли искането на ГЕРБ, а в решението си обясни, че процедурата по назначаването на Иванов е започнала, но не е завършена и не е налице акт на встъпване в длъжност. Поради това няма несъвместимост и основания за предсрочно прекратяване на депутатския му мандат.

Един от най-ярките примери на “отстрел” през социалните мрежи е Петър Илиев -

два пъти неуспял кандидат за министър на “Има такъв народ”. През лятото на 2021 г., когато ИТН бе първа политическа сила в 46-ото народно събрание, името на Илиев се завъртя първо като министър на правосъдието, после като кандидат за премиер, а накрая и за министър на вътрешните работи. В крайна сметка кандидатурата му бе оттеглена след вълна от медийни публикации, които осветиха бизнесделата му като адвокат, както и подозрения в плагиатство. Няколко месеца по-късно и Етичната комисия на СУ заключи, че в книгата си “Компетенцията на Народното събрание” Илиев е плагиатствал, използвайки значителни части от дисертацията на Наталия Киселова “Парламентарен контрол”.

Между другото, освен Илиев в онзи първи кабинет, оповестен от Слави Трифонов още в деня след изборите на 11 юли 2021 г., когато ИТН стана първа сила, беше “отстрелян” и кандидатът за министър-председател - царистът Николай Василев. Преди това той бе вицепремиер и министър в две правителства - “Сакскобургготски” и “Станишев”, затова основните атаки срещу него са за връзки с ДПС.

3 дни по-късно Трифонов обяви, че оттегля кандидатурата на Василев. “В деня след изборите аз предложих проектокабинет, съставен само от високообразовани професионалисти и с ясни приоритети. За министър-председател предложих икономиста Николай Василев, човек с опит в политиката, в държавната администрация и в реалния бизнес. Само за три дни върху него се изля огромна помия. Оказа се, че няма никакво значение колко са образовани кандидат-министрите, колко добри специалисти са, колко ясни приоритети има пред тях. Оказа се, че това не е важно за онези медии и политици, които нарочиха Николай Василев за проводник на ДПС, твърдение, което няма нищо общо с истината”, написа тогава лидерът на ИТН във фейсбук. Пламен Николов и Тошко Йорданов от ИТН крачат по софийските улици с мандата за съставяне на правителство. Часове по-късно кандидатът за премиер вече бе получил прякора Пацо Шнорхела. Снимка: Архив "24 часа"

Така последва втора серия, отново свързана с ИТН - и за премиер, и за “отстрел” чрез социалните мрежи.

На 30 юли 2021 г. Тошко Йорданов от ИТН отиде при президента Румен Радев с неизвестно за обществеността лице. Оказа се депутатът втори мандат (животът на 45-ото НС бе продължил около месец) Пламен Николов, който прие от държавния глава папката с първия проучвателен мандат за съставяне на правителство.

Номинацията му изненада всички и взриви мрежата в спорове как се става министър-председател и какви качества трябва да имаш, за да те изберат.

От биографията на Николов стана ясно, че е предприемач с докторска степен по философия на правото, политиката и икономиката, човек с опит в бизнеса. Но се оказа всъщност, че той е търговец на плажни стоки - шнорхели и плавници,

от което му тръгна и прякор Пацо Шнорхела

А в политиката влиза през кастинг в шоуто на Слави Трифонов.

Въпреки атаките в социалните мрежи ИТН започнаха разговори за съставяне на правителство с ДБ и ИБГНИ (формацията, събрала Мая Манолова, Арман Бабикян и Николай Хаджигенов), както и за подкрепа от БСП. Така на 6 август кандидатът за премиер върна изпълнения мандат на президента и обяви пълния състав на проектокабинета, в който отново изплува името на Петър Илиев. Този път за вътрешен министър. Това буквално взриви потенциалните коалиционни партньори и те оттеглиха подкрепата си. До гласуване на правителство и кандидатурата на Пламен Николов за премиер не се стигна. А на 11 август самият той обяви, че се оттегля с пост във фейсбук. Като основна причина посочи, че “не желая да завися от произвола на политически играчи, с които единственото, което ни свързва, е, че не искаме нови избори”. И завърши с “Не на двуличието! Да живее България!”

Пламен Николов беше и трети мандат депутат - в 47-ото НС, а през 2022 г. напусна ИТН. Две години по-късно се присъедини към “Възраждане”, а този януари стана ясно, че е вписан в регистъра на нещатните сътрудници на парламента като съветник по външна политика на лидера Костадин Костадинов.

Естествено, няма как скандалите в социалните мрежи да подминат и правителствата на Бойко Борисов, въпреки че в част от управлението му те бяха още в зародиш, а след това ги превзе с помощта на “Севда ТВ”.

През 2010 г. скандал с фалшива диплома свали Калина Илиева от поста изпълнителен директор на ДФ “Земеделие”. Тя бе и част от специалния екип за връзка с ОЛАФ по време на първия кабинет на Бойко Борисов и дори бе изпратила над 400 имейла със сигнали до европейската служба за борба с измамите.

След като гръмна скандалът, тогавашният министър на земеделието и храните Мирослав Найденов изпрати сигнал до Софийска районна прокуратура. Преди това той е направил своя проверка, разговаряйки с посланика на Германия у нас, както и с човек от ръководството на Берлинското висше училище за техника и икономика, от което Илиева е обявила, че има диплома. Две години по-късно прокуратурата повдигна обвинение срещу нея за фалшифициране на дипломата си за висше образование.

Скандалът с Илиева дори роди нарицателното “калинки” за хората, попаднали във властта без да имат нужното образование или квалификация.

Жертва на социалките падна дори изтъкнат и доказан професионалист като проф. Ана-Мария Борисова. Тя за кратко бе здравен министър. Но за много кратко, след като с първата си пресконференция успя да направи един от първите български вайръли с песента си за млякото и отговорът на всеки остър въпрос: “Усмихвам се”.

А през 2015 г. Борисов уволни и зам.-министърката на туризма Надя Маринова след скандал в социалните мрежи заради снимка, на която се твърдеше, че е пияна в бар. Истината е, че никога не се разбра каква точно е историята на тази снимка, но зам.-министърката си замина. И единственото сигурно е, че при нова поява на политическия небосклон случката ще ѝ бъде припомнена. Гадният гугъл помни прекалено много, за да може който и да било кандидат за министър да опитва да си крие скелетите.