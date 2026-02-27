ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦИК назначи Районните избирателни комисии за Пловд...

Нов директор на МВР и в Русе, досегашният му става заместник

Зам.-министърът Калоян Калоянов (вляво), новият директор Диян Минков (в средата) и заместникът му Николай Кожухаров (вдясно).

Нов директор на МВР ще има и в Русе. Със заповед на министър Емил Дечев е назначен Диян Минков. Представен е на служителите от зам.-министъра Калоян Калоянов. Той ще е временно изпълняващ длъжността. Такъв беше и досегашният -  Николай Кожухаров. Той ще бъде заместник на Минков. Николай Кожухаров стана известен през лятото, когато беше нападнат и бит от 4-ма младежи заради забележка за опасно шофиране. 

Старши комисар Диян Минков има над 20 години опит в системата на МВР. Професионалния си път започва през 2004 г. в сектор „Икономическа полиция" към ОДМВР - Разград, като последователно преминава през всички нива в направлението и заема ръководни длъжности в сектор „Противодействие на икономическата престъпност". През 2021 г. е назначен за заместник-директор на ОДМВР – Разград и началник на отдел „Криминална полиция", а в периода 2021 – 2023 г. е директор на дирекцията. От август 2023 г. до февруари 2026 г. работи в Звеното за подпомагане на министъра на вътрешните работи по стратегически въпроси, свързани с националната сигурност.

Диян Минков е роден на 23 август 1977 г. Завършил е висшето си образование в Русенски университет „Ангел Кънчев" през 2000 г. със специалност „Машинен инженер". Женен е и има едно дете.

