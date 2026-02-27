ЦИК назначи районните комисии за Пловдив и областта, шефовете са от ГЕРБ-СДС

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Калоян Сухоруков и Янко Радунчев отново ще са председатели на 16 и 17 РИК за Пловдив–град и Пловдив–област, научи "24 часа".

И двамата са от квотата на ГЕРБ-СДС, имат солиден опит на тези позиции. Адвокат Янко Радунчев. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Секретар на градската комисия ще е юристът Кристиан Гьошев. Той е от квотата на ДПС.