ЦИК назначи районните комисии за Пловдив и областта, шефовете са от ГЕРБ-СДС

Ваня Драганова

[email protected]

4472
Калоян Сухоруков

Калоян Сухоруков и Янко Радунчев отново ще са председатели на 16 и 17 РИК за Пловдив–град и Пловдив–област, научи "24 часа".

И двамата са от квотата на ГЕРБ-СДС, имат солиден опит на тези позиции.

Адвокат Янко Радунчев.
Адвокат Янко Радунчев. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Секретар на градската комисия ще е юристът Кристиан Гьошев. Той е от квотата на ДПС.

До решенията на ЦИК се стигна, след като политическите партиите не се разбраха за двете комисии миналата неделя на консултациите при тогавашната областна управителка Христина Янчева, която след това беше освободена от служебното правителство.

Адвокат Кристиан Гьошев
Адвокат Кристиан Гьошев Кадър: Фейсбук

Калоян Сухоруков
Адвокат Янко Радунчев.
Адвокат Кристиан Гьошев Кадър: Фейсбук

