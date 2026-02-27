ЦИК назначи районните комисии за Пловдив и областта, шефовете са от ГЕРБ-СДС

Калоян Сухоруков и Янко Радунчев отново ще са председатели на 16 и 17 РИК за Пловдив–град и Пловдив–област, научи "24 часа".
И двамата са от квотата на ГЕРБ-СДС, имат солиден опит на тези позиции.
Секретар на градската комисия ще е юристът Кристиан Гьошев. Той е от квотата на ДПС.
До решенията на ЦИК се стигна, след като политическите партиите не се разбраха за двете комисии миналата неделя на консултациите при тогавашната областна управителка Христина Янчева, която след това беше освободена от служебното правителство.