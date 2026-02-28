Финален демонтаж на Паметника на Съветската армия? И на негово място - Симеон Велики?

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Столични общински съветници от “Синя София” искат от служебното правителство окончателно демонтиране на Паметника на Съветската армия, който стои ограден вече втора година. Темата пак превъзбуди социалните мрежи.

Съветската армия нападна и окупира България, припомня Благовест Гочков във фейсбук. И допълва, че няма държава, в която да има паметници на държава и армия която им е обявила война и ги е нападнала!

Според Мина Чолакова искащите демонтажа не са способни на изграждане, а само на разрушаване!

Галина Трайкова пък пише, че щом е било построено и поставено там... Там трябва да си остане. Това е история. Направете нови на българските герои, пише още тя.

Дона Матева призовава да се изгради паметник на хан Аспарух, а не да бъдат манипулирани от чужди емисари.

Йонко Стефанов пита защо в една Австрия, която е неутрална държава, съветските паметници не се премахват, а напротив, поддържат се в идеално състояние?

За паметник на бившия кмет на София Иван Иванов призовава Северина Славова. Според нея има неоспорим принос за развитието на столицата, но днес е оставен в забвение.

А Николай Найденов предлага такъв на цар Симеон Велики.

Дайте първо да построим нещо, знам ли... болници, пътища, училища, нещо просто... После като има за какво да се гордеем, тогава ще изразходваме енергия за рушене, призовава Георги Стойков.