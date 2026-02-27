Патриарх Даниил ще възглави тържественото богослужение на 1 март

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 1 март (неделя), когато отбелязваме първата неделя на Великия пост - Неделя Православна, в ПКСХП „Св. Александър Невски" Негово Светейшество Българският патриарх Даниил ще възглави тържественото богослужение в съслужение с епископи на БПЦ, съобщиха от БПЦ.

След светата Литургия ще бъде отслужен молебен и ще бъде извършено литийно шествие със свети икони и мощи около катедралата.

Посрещане на Българския патриарх Даниил – 09:00 часа

Начало на светата Литургия – 09:30 часа

Начало на молебена – 11:30 часа