Патриарх Даниил ще възглави тържественото богослужение на 1 март

2712
Патриарх Даниил. СНИМКА: Сайт на БПЦ

На 1 март (неделя), когато отбелязваме първата неделя на Великия пост - Неделя Православна, в ПКСХП „Св. Александър Невски" Негово Светейшество Българският патриарх Даниил ще възглави тържественото богослужение в съслужение с епископи на БПЦ, съобщиха от БПЦ.

След светата Литургия ще бъде отслужен молебен и ще бъде извършено литийно шествие със свети икони и мощи около катедралата.

Посрещане на Българския патриарх Даниил – 09:00 часа

Начало на светата Литургия – 09:30 часа

Начало на молебена – 11:30 часа

