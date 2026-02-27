ЦИК назначи съставите на РИК за изборите на 19 април

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Централната избирателна комисия (ЦИК) назначи съставите на районните избирателни комисии (РИК) за предсрочните парламентарни избори на 19 април. Решенията бяха гласувани на днешното заседание на ЦИК.

РИК се назначава за всички многомандатни райони в страната, които са 31.

Според хронограмата за изборите и Изборния кодекс областните управители провеждат консултации за състав на РИК, но през последните дни за повечето от комисиите не беше постигнато съгласие. Когато не е постигнато съгласие или областният управител не е направил предложение за състава на РИК, той изпраща незабавно документите в ЦИК. Когато е постигнато съгласие за състав, областният управител прави предложение пред ЦИК, съобщава БТА.

РИК се състои от председател, заместник-председатели, секретар и членове. Районната избирателна комисия осъществява правомощията си за срок от деня на назначаването ѝ до 14 дни след произвеждане на изборите.

Предстои съставите на РИК да бъдат публикувани на сайта на ЦИК.

Възнаграждение

Тази година членовете на РИК и на секционните избирателни комисии ще получават по-високи възнаграждения спрямо изборите на 27 октомври 2024 г.

Членовете на РИК ще получават месечно възнаграждение от 28 февруари 2026 г. до 3 май 2026 г.

В изборни райони с над 400 секции председателят ще взима 1470 евро; заместник-председателят - 1397 евро; секретарят - 1397 евро; член на комисията - 1327 евро. В изборни райони с брой на секциите до 400 включително председателят ще взима 1352 евро; заместник-председателят - 1284 евро; секретарят - 1284 евро; член на комисията - 1220 евро. На изборите през 2024 г. възнагражденията не бяха различни в райони с под 400 секции.

Месечното възнаграждение на председател на РИК ще се увеличи с до 294 евро, на заместник-председател и секретар с до 323 евро, а на член - с до 355 евро.