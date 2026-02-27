Въртележка в МВР, връщат полицейски шефове от времето на Бойко Рашков (Обзор)

Някои остават като заместници на новите титуляри, други ще бъдат назначени в звеното за подпомагане на министъра

Вътрешният министър Емил Дечев ударно сменя директори на МВР, показа проверка на “24 часа”. Двама от заместниците му пътуват в страната, за да представят новите шефове. В петък се знаеше официално за 5-има сменени по информация от МВР, но неофициално “24 часа” научи за още 3-ма, а през следващите дни се очаква да има още. Повечето от местните полицейски директори бяха назначени по времето на Калин Стоянов като министър.

Още преди назначаването на служебното правителство от опозицията призоваха да бъдат сменени всички областни директори на МВР заради предстоящите избори. От промените досега обаче става ясно, че много от досегашните директори ще останат като заместници на новите.

Мотиви за рокадите не се съобщават, но в някои от областите бяха секциите, заради които Конституционният съд касира изборите от есента на 2024 г.

Един от първите, които са се разделили с поста си, е Тихомир Ценов, който беше шеф на ОДМВР-София. На тяхна територия е хижа “Петрохан” - базата на планинските рейнджъри на Ивайло Калушев, трима от които бяха намерени мъртви там. Ценов се е сбогувал с колегите си. Ще бъде назначен в звеното за подпомагане на министъра. То беше създадено от Бойко Рашков през 2021 г., още съществува и беше използвано от всички негови наследници.

През него минаха десетки висши полицаи, някои от които после се връщаха на ръководни позиции при следващи министри. Очаква се директор да стане Владимир Иванов. Той е бил зам.-шеф по административната част на СДВР до 2023 г. По това време шеф на столичната полиция е Калоян Милтенов, който сега е зам. вътрешен министър.

Случайно или не, директорът на ОДМВР-Враца, на чиято територия беше открит кемперът с другите три трупа на рейнджърите, също е сменен. Красимир Йончев също отива в звеното за подпомагане на МВР шефа. Ще го наследи Цветко Нинов, който е бил директор на МВР по времето на Рашков от 2021 до 2023 г.

Нов директор на МВР ще има и в Русе - Диян Минков. Представен е на служителите от зам.-министъра Калоян Калоянов. Той ще е временно изпълняващ длъжността. Такъв беше и досегашният - Николай Кожухаров. Той ще бъде заместник на Минков. Кожухаров стана известен през лятото, когато беше нападнат и бит от младежи след забележка за опасно шофиране.

В Габрово новият директор е Георги Георгиев, който досега е бил началник на криминалната полиция в районното управление. Той сменя Пламен Иванов, който се връща като шеф на районното управление в Трявна.

В Търговище начело на областната полиция се връща Мариан Михайлов. Той идва от звеното за подпомагане на министъра, където беше изпратен от Калин Стоянов. Преди това е бил директор на МВР в града. Досегашният Светлин Петров ще бъде назначен за началник на районното управление в Търговище.

В Разград като директор се издига Петър Ванев, дългогодишен криминалист в Русе и областта. Досегашният директор Диян Симеонов остава заместник.

За шеф на ОД на МВР - Бургас, усилено се спряга името на 47-годишния Николай Ненков. До 2021-а той е бил шеф на дирекцията в Търговище. В момента отговаря за сектора за борба с кражбите в Главна дирекция “Национална полиция”. Очаква се Ненков да смени Владимир Маринов, който да отиде в звеното за подпомагане на министъра.

Рокада се очаква и в ОД на МВР - Перник. Там шеф е Милчо Милчов, назначен от Калин Стоянов през август 2023 г. Той смени Павел Млеканов, а сега двамата пак ще си разменят местата.

Нов директор официално има и в Смолян. Това е Костадин Пачеджиев, който беше шеф и през 2022 и 2023 г. По информация на “24 часа” нови началници на МВР ще има в Кюстендил, Благоевград и в други градове, но все още официално не са встъпили в длъжност.