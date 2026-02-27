Шефката на медицинския надзор си тръгна с “високо вдигната глава” след спасяване с въздушните линейки на бебе и 91-годишна (Обзор)

На мястото на Иванка Динева застава досегашната ѝ заместничка Радка Николова

Правителството смени и директорката на агенция “Медицински надзор” Иванка Динева. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването днес, като уточниха, че Динева е уволнена със заповед на министъра Михаил Околийски.

В деня на отсраняването ѝ тя е колегите ѝ са координирали транспортиране с медицински хеликоптери в София и Сливен на 8-месечно бебе и 91-годишна жена.

На мястото на Динева застава досегашната ѝ заместничка Радка Николова. Според позицията на здравното министерство смяната е “след преценка на нуждите от надграждане на капацитета на ключови направления от дейността на агенцията”.

Като мотиви за уволнението са посочени “необходимостта от подобряване на координацията и ефективността при реализиране на донорски ситуации”, както и “оптимизиране на процесите по подбор на подходящи реципиенти за извършване на трансплантации на български граждани”.

Иванка Динева е част от системата на здравеопазването от 2002 г., заемала е ръководни длъжности в здравната каса, била е съветник на министър Петър Москов в кабинета “Борисов 2”, както и на вицепремиера Марияна Николова в третото правителство на ГЕРБ. Остава на поста до декември 2020 г., след което оглавява Столичната здравноосигурителна каса. Поема “Медицински надзор” през септември 2023 г. при правителството на Николай Денков.

В своя позиция във фейсбук Динева определя отстраняването си като “политическо” без връзка с нейната експертиза и постигнатите резултати. Тя споделя, че през трите години, в които ръководи надзора на болниците и проверява нарушенията в тях, е била подлагана на натиск и заплашвана.

Динева пише, че в петък е отишла в Министерството на здравеопазването с документи от приключила проверка за затваряне на здравно заведение след смърт на дете, но министърът не пожелал да я чуе. Затова тя оставя документите в агенцията”, разказва още тя. (24часа)