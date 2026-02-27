Нови санкции налага РИОСВ за миризми от "Кроношпан"

Предстои да бъдат предприети административно-наказателни мерки заради констатирана миризма. Това отговориха от екоинспекцията във Велико Търново по повод изискано от областния управител становище, защо работи завод „Кроношпан". От РИОСВ са докладвали за незабавно извършена проверка. Установено е нарушение и ще бъдат предприети съответните административно-наказателни мерки.

От РИОСВ-Велико Търново информират областния управител, че на 05.01.2026г. в инспекцията е постъпило писмо от дружеството, с което уведомяват за спиране работата на линия за производство на плоскости от дървесни влакна (МДФ), поради липса на суровина. Междувременно на 25.01.2026г. е спряна работата на Линия за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) след поставяне на пломби в изпълнение на Заповед №РД-18/15.01.2026г. за прилагане на принудителна административна мярка на директора.

С писмо от 26 февруари дружеството уведомява за поетапно стартиране работата на линия за производство на дървесни влакна (МДФ).

„Във връзка с постъпили сигнали за разпространението на миризми и мъгла със синкав оттенък от дейността на инсталация за производство на дървесни плоскости на 27.02.2026 г. беше извършен обход на посочените от подателите райони на Велико Търново, а също така и проверка на място на площадката.

Установено е, че в част от обследваните райони се констатира по органолептичен метод (чрез вдишване), наличието на специфична миризма на дървесина, характерна за производството на дървесни плоскости. Същото е нарушение на условие от горецитираното комплексно разрешително. Предстои да бъдат предприети съответните административно-наказателни мерки", пише в становището на РИОСВ-Велико Търново.

В него се казва още, че по време на проверката на място на площадката е установено, че в следствие на теч на тръбопровод към горивната инсталация на линия за производство на дървесни влакна (МДФ) е спряна работата на тази инсталация. Първо е преустановена работата на горивната инсталация около 8:30 ч., след това и на сушилнята към тази линия и около половин час след това е прекратена дейността и на останалата част от нея.

„Пречиствателните съоръжения към тази линия са с оптимален режим на работа и не са установени превишения на нормите за допустими емисии на органични вещества от системите за непрекъснато измерване към нея от стартирането ѝ до момента на проверката. За възникналата авария РИОСВ – Велико Търново е уведомена с писмо по електронна поща. От около 13:30 ч., след отстраняване на установената авария започва поетапно възстановяване работата на линия за производство на дървесни влакна(МДФ), която стартира с разпалване на горивната инсталация към нея", посочват от РИОСВ-Велико Тръново.