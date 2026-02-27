ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гилейн Максуел и топсъветник на Бил Клинтън свърза...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22376199 www.24chasa.bg

Военни унищожиха взривни вещества, открити в село Спахиево

3016
Невзривен боеприпас Снимка: Министерство на отбраната (Снимката е илюстрартивна)

Специализиран екип от 31-ви механизиран батальон от състава на 2-ра Тунджанска механизирана бригада, унищожи днес, 27 февруари, в района на учебен център „Добрич" взривни вещества. Те са открити при извършване на ремонтни дейности в частен имот в село Спахиево, община Минерални бани. Ръководител на екипа, който изпълни задачата при стриктно спазване на мерките за безопасност, е капитан Тодор Петев. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната. 

Военнослужещите действаха по разпореждане на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.

Невзривен боеприпас Снимка: Министерство на отбраната (Снимката е илюстрартивна)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите