Военни унищожиха взривни вещества, открити в село Спахиево

Специализиран екип от 31-ви механизиран батальон от състава на 2-ра Тунджанска механизирана бригада, унищожи днес, 27 февруари, в района на учебен център „Добрич" взривни вещества. Те са открити при извършване на ремонтни дейности в частен имот в село Спахиево, община Минерални бани. Ръководител на екипа, който изпълни задачата при стриктно спазване на мерките за безопасност, е капитан Тодор Петев. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

Военнослужещите действаха по разпореждане на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.