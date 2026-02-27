Спор между Бойко Василев и Димитър Главчев през фейсбук и тв екрана

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Водещият на "Панорама" Бойко Василев коментира изказването на политическия анализатор Георги Харизанов: "правото на всеки да си прави екип е неприкосновено" с думите: "Същото направи Главчев. Смени всички областни управители".

Бившият служебен премиер и настоящ председател на Сметната палата Димитър Главчев побърза да коментира думите на журналиста в своя фейсбук публикация.

"Току-що научих от водещия на Панорама по БНТ, че съм "направил същото - сменил съм всички областни управители", написа бившият министър-председател.

Явно несъгласин с това твърдение, той заяви, че очаква от Василев да "потвърди или опровергае думите си, но след проверка на фактите".

Ето какво още пише в публикацията си Главчев:

Да оповести колко областни управители съм сменил и за какъв период(дали за една вечер), за да стане ясно какво е "същото".

Право и отговорност на министър- председателя е да освобождава и назначава областни управители, както и отговорност на медиите е да осведомяват обществеността с истинските факти.

Бърка ме с някого!

По-късно в "Панорама" Бойко Василев прочете публикацията на шефа на Сметната палата и каза в ефир:

"Нищо явно в живота не е абсолютно същото. Оставям на зрителите да преценят тънките разлики в едното и в другото - дали за една вечер, дали за две вечери и колко това има значение".

Докато беше служебен премиер Главчев смени областните управители на Враца, Монтана, Разград, Смолян, Стара Загора, Шумен, Ямбол, Кърджали, Пловдив, Търговище, Хасково, Ловеч, Русе, Силистра, Сливен, София и Софийска област.