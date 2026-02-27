ЦИК определи мандатите по райони, след като "Чужбина" отпадна

Централната избирателна комисия (ЦИК) определи на днешното си заседание броя на мандатите в многомандатните райони в изборите за народни представители на 19 април.

ЦИК измени решението си от 20 февруари, в което беше заложен и тридесет и втори многомандатен изборен район извън страната или т.нар. район Чужбина. До промяната се стигна, след като днес бяха обнародвани в "Държавен вестник" промените в Изборния кодекс, с които въвеждането на многомандатен район „Чужбина“ се отлага за 1 януари 2028 г. Първоначално ЦИК беше определила четири мандата за този район, съобщи БТА.

ЦИК определи мандатите за всеки многомандатен изборен район въз основа на единна норма на представителство за цялата страна в зависимост от броя на населението по данни, предоставени от Националния статистически институт и въз основа на раздел IІ от Методиката за определяне на резултатите от гласуването и разпределянето на мандатите при избори за народни представители, както следва:

Първи Благоевградски - 11 мандата;

Втори Бургаски - 14 мандата;

Трети Варненски - 16 мандата;

Четвърти Великотърновски - 8 мандата;

Пети Видински - 4 мандата;

Шести Врачански - 6 мандата;

Седми Габровски - 4 мандата;

Осми Добрички - 5 мандата;

Девети Кърджалийски - 5 мандата;

Десети Кюстендилски - 4 мандата;

Единадесети Ловешки - 4 мандата;

Дванадесети Монтана - 4 мандата;

Тринадесети Пазарджишки - 8 мандата;

Четиринадесети Пернишки - 4 мандата;

Петнадесети Плевенски - 8 мандата;

Шестнадесети Пловдив -12 мандата;

Седемнадесети Пловдивски - 11 мандата;

Осемнадесети Разградски - 4 мандата;

Деветнадесети Русенски - 7 мандата;

Двадесети Силистренски - 4 мандата;

Двадесет и първи Сливенски - 6 мандата;

Двадесет и втори Смолянски - 4 мандата;

Двадесет и трети София - 19 мандата;

Двадесет и четвърти София - 13 мандата;

Двадесет и пети София - 14 мандата;

Двадесет и шести Софийски - 8 мандата;

Двадесет и седми Старозагорски - 11 мандата;

Двадесет и осми Търговищки - 4 мандата;

Двадесет и девети Хасковски - 8 мандата;

Тридесети Шуменски - 6 мандата;

Тридесет и първи Ямболски - 4 мандата;

На днешното си заседание ЦИК назначи и съставите на районните избирателни комисии за предсрочните парламентарни избори на 19 април.