Вижте пълните състави на РИК за Пловдив и областта

Централната избирателна комисия публикува пълните списъци с членовете на 16 и 17 РИК Пловдив-град и Пловдив-област. Те трябваше да бъдат назначени, след като консултациите миналата седмица пропаднаха и партиите не успяха да се разберат.
Както "24 часа" вече писа, председатели на Районните избирателни комисии отново са Калоян Сухоруков и Янко Радунчев. И двете са със състав от 17 човека както следва:
16 РИК Пловдив-град
Калоян Николаев Сухоруков - председател
Димитър Василев Згуров - зам.-председател
Станислав Николаев Мишев - зам.-председател
Йордан Василев Ангелов - зам.-председател
Тодор Иванов Кръстев - зам.-председател
Кристиан Димитров Гьошев - секретар
Димитър Петков Янчолов
Тодор Георгиев Анчев
Мария Христова Атанасова
Илиан Руменов Иванов
Георги Спасов Спасов
Петя Петрова Батинкова
Бистра Рангелова Запрянова-Ватралева
Сердар Октай Чалъшкан
Иван Детелинов Цанов
Атанас Костадинов Ингилизов
Атанас Емилов Атанасов
17 РИК Пловдив-област
Янко Христов Радунчев - председател
Сузана Николова Николова - зам.-председател
Стоян Пантелеев Мемцов - зам.-председател
Янко Стоянов Тричков - зам.-председател
Радина Бойчева Петрова - зам.-председател
Добромир Запрянов Кузманов - секретар
Росица Ангелова Гавазова
Стелияна Димитрова Немцова-Карамфилова
Николай Руменов Кючуков
Мартин Янков Кадиев
Исидора Хайел Хаддадин
Нина Стоянова Георгиева
Евгения Маринова Калончева
Мурад Ферад Ферад
Ферад Есад Мурад
Даниел Иванов Кавръков
Анелия Иванова Минева