Вижте пълните състави на РИК за Пловдив и областта

24 часа Пловдив онлайн

1912
Снимка: Никола Михайлов

Централната избирателна комисия публикува пълните списъци с членовете на 16 и 17 РИК Пловдив-град и Пловдив-област. Те трябваше да бъдат назначени, след като консултациите миналата седмица пропаднаха и партиите не успяха да се разберат. 

Както "24 часа" вече писа, председатели на Районните избирателни комисии отново са Калоян Сухоруков и Янко Радунчев. И двете са със състав от 17 човека както следва:

16 РИК Пловдив-град

Калоян Николаев Сухоруков - председател

Димитър Василев Згуров - зам.-председател

Станислав Николаев Мишев - зам.-председател

Йордан Василев Ангелов - зам.-председател

Тодор Иванов Кръстев - зам.-председател

Кристиан Димитров Гьошев - секретар

Димитър Петков Янчолов

Тодор Георгиев Анчев

Мария Христова Атанасова

Илиан Руменов Иванов

Георги Спасов Спасов

Петя Петрова Батинкова

Бистра Рангелова Запрянова-Ватралева

Сердар Октай Чалъшкан

Иван Детелинов Цанов

Атанас Костадинов Ингилизов

Атанас Емилов Атанасов

17 РИК Пловдив-област

Янко Христов Радунчев - председател

Сузана Николова Николова - зам.-председател

Стоян Пантелеев Мемцов - зам.-председател

Янко Стоянов Тричков - зам.-председател

Радина Бойчева Петрова - зам.-председател

Добромир Запрянов Кузманов - секретар

Росица Ангелова Гавазова

Стелияна Димитрова Немцова-Карамфилова

Николай Руменов Кючуков

Мартин Янков Кадиев

Исидора Хайел Хаддадин

Нина Стоянова Георгиева

Евгения Маринова Калончева

Мурад Ферад Ферад

Ферад Есад Мурад

Даниел Иванов Кавръков

Анелия Иванова Минева

