Божидар Божанов: Нямаме нищо общо със случая „Петрохан”

Божидар Божанов категорично отрече всякаква връзка между неговата политическа сила и случая „Петрохан", определяйки твърденията като „пропаганден наратив". В ефира на „Събуди се" по NOVA .

„Нямаме нищо общо със случая „Петрохан". Виждам как колеги от „Има такъв народ" се появяват в телевизиите и обясняват „Петрохан - ПП-ДБ", за да се набива в главата на хората, че имаме нещо общо. Това е пропаганден наратив", заяви Божанов. Той подчерта, че коалицията е поискала разсекретяване на цялата информация по случая, за да се спрат спекулациите.

По темата за скока в цените на тока, Божанов поясни, че решението е взето отдавна от КЕВР.„КЕВР миналата година повиши цената и това сега се усеща. КЕВР е избран изцяло от управляващото мнозинство – от Пеевски, от Борисов, от ИТН и от БСП. Ние бяхме предложили високи професионалисти, но те не бяха избрани", обясни той. По думите му служебният кабинет разполага с малко инструменти за реакция в тази ситуация.

Божанов коментира и поисканата оставка на Ирена Георгиева-Денева от ВиК Холдинга, като посочи, че цените са били задържани до встъпването на служебното правителство. „Тия цени са били задържани до момента, в който влезе служебната власт, за да може тази бомба да гръмне точно сега", заяви той.

Съпредседателят на „Демократична България" настоя за пълна смяна на ръководствата на Областните дирекции на МВР в страната. „Ние призоваваме за смяна на всички ОДМВР-та още от предишното служебно правителство. МВР не само допусна, то помогна на купувачите на гласове да опорочат изборите в такъв мащаб, който дори Конституционният съд отчете", заяви Божанов.

Той допълни, че целта не е МВР да бъде „наше", а да бъде институция, която спира купения вот и корупционните схеми, включително натиска върху граждани чрез горските стопанства и социалните помощи.

Относно смяната на областните управители, Божанов обясни, че това е стандартна процедура при всяка смяна на властта в последните 30 години. „Те са част от централната изпълнителна власт. Важното е да бъдат професионалисти и експерти в своята сфера", заключи той. Божанов отбеляза още, че коалицията ПП-ДБ ще бъде регистрирана в срок, след което ще бъдат подредени и листите за предстоящите избори.