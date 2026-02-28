Министър Запрянов за US самолетите в София: Не са планирани полети с тях

„ Най-вероятно преговорите в Женева не са довели до необходимия резултат, Израел е започнал въздушни удари срещу Иран. С тези удари се прави натиск върху режима, за да се съгласи Иран на условията и че няма друг избор, освен приемане на условията за спиране на тяхната ядрена програма.“

Това заяви служебният министър на отбраната Атанас Запрянов пред бТВ.

Реакцията на нашата държава винаги е била за мирно решаване на този въпрос, ние апелираме за деескалация на напрежението, добави той.

Той обяви, че премиерът реши и ще свика Съвета за сигурност по-късно днес, ще бъдат уведомени и службите, които ще докладват оценките.

За въоръжените ни сили не произтича нищо от това, което става, ние не сме страна в тази операция, заяви още Запрянов.

Запрянов коментира и военните самолети от логистичния елемент, които са на летище „Васил Левски“.

„Това е по заявка на САЩ за тренировка на източния фланг на Алианса. България няма други ангажименти по отношение на използване на тези самолети. У нас няма ударни сили, които да бъдат използвани за удари срещу Иран, това са логистични самолети. Самолетите са в София и не са планирани полети с тях, продължаваме с целта, с която са дошли, а тя е логистична“, обясни служебният министър на отбраната.