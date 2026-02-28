Четиримата телефонни измамници, завлекли 7 души, остават в ареста

По искане на Районната прокуратура в Добрич бе определена най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража" на четиримата мъже, привлечени към наказателна отговорност за седем телефонни измами, извършени в съучастие. Деянията са в особено големи размери и представляват особено тежък случай.

След като бе извършен анализ на мотивите на наблюдаващия случая прокурор, състав на компетентния съд уважи отправените искания за задържане под стража на четиримата мъже, като прие, че, ако останат на свобода, обвиняемите могат да се укрият от съдебно преследване или да извършат друго престъпление. И.П. на 41 години, П.Н. на 30 години, С.Н. на 28 години и С.И. на 32 години бяха задържани на 25 февруари след съвместна операция на главна дирекция „Национална полиция" на МВР и Областна дирекция на МВР в град Велико Търново, под ръководството на Районна прокуратура – Добрич.

Престъпленията, за които четиримата са привлечени към наказателна отговорност, са извършени в периода от 12 юни до 7 август 2025 година. Общо седем телефонни измами са успели да реализират обвиняемите, като общата щета, нанесена чрез въвеждане в заблуждение на граждани, е в размер на 67 700 лева, 13 500 щатски долара и 8960 евро. Потърпевшите са на различна възраст и са от различни населени места в Република България. В някои от случаите пострадалите са въвеждани в заблуждение, че помагат на органите на реда в установяването и задържането на група за извършване на телефонни измами, като те са били убедени, че парите им ще бъдат върнати след задържането на измамниците. Други са лъгани, че техни близки имат нужда от спешно лечение или операция. А трети са били въвличани в сценария за тежък пътен инцидент с участието на техни роднини.

Реализацията по разкриването на фактическите извършители на телефонни измами стана възможна след сформирането на специален съвместен екип за разследване между българските и румънските власти, ръководен от прокурор Даниел Илиев от Районната прокуратура в Добрич, в който активно участват представители на сектор „Измами" при главна дирекция „Национална полиция" на МВР, полицейски служители от областните дирекции на МВР в град Добрич и в град Велико Търново, прокурор от прокуратурата към съда в Букурещ и полицейски служители от румънската столица, със съдействието на SELEC.