Шофьорите на градския транспорт в София са в стачна готовност

Нов протест на градския транспорт в София отново е на дневен ред. Шофьори от столичния автотранспорт заявиха, че са в стачна готовност заради липса на комуникация с ръководството на общината и неизпълнени искания за по-добри условия на труд и по-високи възнаграждения.

От едно от депата в столицата водачът Валентин Миланов заяви, че срещата между синдикатите и кмета не е дала конкретни резултати. „Нашите искания бяха изслушани, но ни беше казано само, че ще се види какво може да се направи. Няма яснота дали ще има развитие", посочи той пред бТВ.

По думите му основният проблем остава недостигът на кадри. Само в автобусния транспорт липсват около 300 шофьори, което води до по-голяма натовареност, по-малко почивки и напрежение в ежедневната работа.

Основната заплата на водач е около 1100 евро, а с допълнителни възнаграждения и бонуси средното месечно възнаграждение достига около 2000 евро, посочиха от ръководството. „След увеличението имаше известно подобрение, но при сегашните цени тези пари не стигат", казват шофьорите.

Директорът на „Столичен автотранспорт" Стилиян Манолов заяви, че дружеството изпитва сериозни финансови затруднения. По думите му компанията е хронично недофинансирана, като има натрупани задължения към доставчици на горива и резервни части.

„Дължат ни около 13 милиона евро и ние дължим приблизително толкова. В тези условия е трудно да функционираме нормално", посочи той.

Въпреки това през миналата година са изпълнени над 30 милиона километра транспортна услуга, което представлява около 50% от обслужването на столицата. Заради липсата на кадри в дружеството вече работят 11 шофьори от Узбекистан, като се очакват още 26 в следващите месеци.

От 7 февруари законови промени позволяват притежатели на категория B да кандидатстват по облекчена процедура за категория D, което според ръководството може да доведе до бързо попълване на част от липсващите позиции. Около 30 души вече са подали заявления за обучение.

Допълнително напрежение предизвика и темата за закупуването на употребявани автобуси. От ръководството подчертаха, че решенията за параметрите и броя на превозните средства се вземат от Столичния общински съвет, а процедурите са проведени по Закона за обществените поръчки.

Договорите са подписани под условие, ако до три месеца не бъде осигурено финансиране, всяка от страните може да ги прекрати, а след 10 месеца те се считат за автоматично развалени без неустойки. На този етап няма обявена конкретна дата за протест. Но заявената стачна готовност поставя под въпрос нормалното функциониране на градския транспорт в столицата.

Ако синдикатите пристъпят към ефективни действия, София може отново да се изправи пред блокирани линии, хаос в трафика и сериозно напрежение между шофьори, община и ръководство на дружеството.