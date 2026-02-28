Мечките, които пристигнаха в Белица от Аржентина, се адаптират добре към новия си дом

Мечките, които пристигнаха в Белица от Аржентина – Гордо и Флоренция, се адаптират добре към новия си дом. В момента те са във вътрешните заграждения, спокойни са, хранят се нормално, спят през нощта, а през деня не проявяват агресия, каза за БТА управителят на Парка за мечки в Белица Никола Попкостадинов.

Мечките пристигнаха в парка в сряда, 25 февруари, в рамките на първата в историята на България мисия, при която диви животни пристигат със самолет от друг континент. Те бяха спасени от затворен зоопарк в Лухан, като това са и първите диви животни от зоопарка, които вече се намират в нов дом.

Менюто на мечките в момента включва любимото им грозде, като постепенно ще се включват храни, типични и за другите обитатели на мечия парк в Белица – ябълки, круши, моркови. В диетата на Гордо и Флоренция ще бъдат включени и портокали, с които са свикнали в Аржентина, както и риба и яйца. Постепенно в храната им ще бъдат включени сезонни зеленчуци, характерни за нашата страна.

За БТА заместник-ръководителят на мисията на „Четири лапи" в Аржентина и ветеринарен лекар д-р Марина Иванова разказа за мисията и за състоянието на животните в затворения вече зоопарк. Екип на „Четири лапи" от 1 септември е поел грижата за животните в затворения зоопарк – 62 големи котки (лъвове и тигри) и две кафяви мечки.

„Още от първия ден, когато видяхме в какви условия живеят кафявите мечки, защото те дори не бяха в заграждения, те бяха в нещо като клетки и им беше малко пространството дори да се обърнат, камо ли да живеят нормален мечешки живот. Тогава разбрахме, че трябва да направим всичко възможно, за да ги докараме тук, в Белица, и колкото в началото да звучеше безумно мечките да летят от Аржентина до България, да кацнат в София, за да дойдат в Парка в Белица, се оказа, че е възможно", разказа д-р Иванова. По думите ѝ, за да се случи това, е имало много добро желание от страна на много хора, положени са усилия не само от „Четири лапи", но за това са съдействали властите както в Аржентина, така и в България, авиокомпанията, с която е извършен полетът.

След 14 часа полет от Аржентина до Франкфурт и още два до София, а след това и пътя до Белица, мечките вече са в загражденията си и постепенно ще опознават новото си местообитание.

„Радвам се да видя, че се чувстват добре. Знам, че тук ги очаква едно много по-различно бъдеще от това, което са виждали досега, нормално е обстановката да им е малко странна. Ще свикнат и с температурата, защото Аржентина в момента е в края на лятото. Надявам се времето да остане хубаво през следващите дни", каза още д-р Иванова.