Министър Дечев за ескалацията в Близкия изток: Няма информация за опасност за България

Взели сме всички необходими мерки, а в 13,00 ч е насрочен съвет по сигурността при премиера. Няма информация за някаква опасност за България. Това знаем до момента, коментира ескалацията в Близкия изток пред журналисти вътрешният министър Емил Дечев.

Той направи изявлението си в столичния квартал "Бенковски", където се чества Тодоровден, който тази година съвпада със 70-годишнината на конната полиция, създадена през 1956 г.

Дечев коментира и смяната полицейски директори, започнала вчера. Той каза, че съвсем скоро журналистите и обществото ще научат колко са рокадите. Посочи, че приоритет на МВР са две неща. Първото е честни, прозрачни и законови избори. Целта е да няма второ касиране на вота, както се случи при предишните избори. Той цитира решението на Конституционния съд, с което 16 депутати напуснаха НС, а "Величие" влезе в парламента. Дори спомена, че са промени 2000 от 12 000 секции. "Не искаме работата на МВР, докато аз го ръководя, да се свързва с второ такова нещо", категоричен бе Дечев.

Той се обърна и към служителите на МВР.

Ако някой получи информация от негов началник, че вътрешният министър, някой от политическия кабинет, или зам.-главният секретар е дал указания да не се работи по някои случаи, то това е лъжа, предупреди Дечев. За новите директори той посочи, че са се опитали да намерят хора, на които имат доверие.