МВнР е в контакт с българите в Иран и Израел и ще подпомогне тяхното извеждане от страната

Министерството на външните работи (МВнР) е в контакт с българите в Иран и Израел и ще подпомогне тяхното безопасно извеждане от страната в координация с нашите съюзници и партньори. Това се посочва в позиция на МВнР на сайта на ведомството.

„Днес САЩ и Израел започнаха пълномащабни военни действия срещу режима на аятолах Хаменей в Иран. В настоящия конфликт е важно България ясно да заяви каква е нейната позиция и защо тя е в интерес на българските граждани. Какъв е българският интерес? Иран извърши мащабен и зловещ атентат на летище „Сарафово" на 18 юли 2012 г. при който загинаха петима и бяха ранени още 38 души. Иран през годините системно подкрепя руската политика и подпомага Кремъл в неговата война с Украйна. Иран също е държава с ужасяващи политики към жените. През 2022 г., 22 годишно момиче бе убито от полицията, затова, че се е разхождало по улиците с незакрито лице. От години иранците се опитват да преборят режима на аятоласите като това води до масови убийства и репресии от страна на властта", се казва в позицията на МВнР.

В нея се заявява още, че българският интерес е да не допуска разпространението на радикален ислям, който води до атентати в България; несправедливото злепоставяне на множеството мирни мюсюлмани в България, които всеки ден допринасят за развитието на нашата страна; подкрепа за Русия и нейната братоубийствена политика.

Във връзка със започналата военна ескалация между Израел и Иран, Министерството на външните работи следи ситуацията в 24-часов режим, съобщиха от ведомството по-рано днес. По указание на министър Нейнски е формиран Кризисен щаб. Министерството поддържа постоянен контакт с всички български дипломатически мисии в региона, както и със своите партньори и съюзници.