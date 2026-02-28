Христо Гаджев: Председателят на НС не е поканен на Съвета за сигурност

"Ескалацията на конфликта между Иран, Израел и САЩ вече е факт, а Гюров отново не знае какво, как и защо прави. Решил е да свика Съвет по сигурността към МС. Досега винаги, особено при служебно правителство, особено в подобна ситуация, са канени представители на НС. Най-малкото председателят на НС. Днес такава покана няма". Това написа председателят на комисията по отбрана в парламента Христо Гаджев в пост във Facebook.

Според него, с действията си, служебният премиер усилва страховете в обществото.

"За трети път в три поредни дни се самозабрави и заобикаля парламента. Скри се от изслушването за самолетите, скри се от парламентарен контрол, днес пак се крие. А точно по темата военна операция срещу Иран и последващ ответен отговор трябва да има безупречна и точна комуникация между институциите", казва още Гаджев. И припомня, че министър-председателят е станал депутат от ПП под мотото "да върнем парламентаризма".