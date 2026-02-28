Спипаха шофьор с близо 3 промила алкохол в Пловдивско, оказа се, че гледа 20 растения марихуана

Взимат му колата и книжката и го пращат в затвора при първоначален строг режим

Много пиян шофьор се призна за виновен по 3 различни обвинения и договори ефективна присъда, след като полицаи установили, че той се занимава с отглеждане на марихуана. Това не е първото му провинение - мъжът има предишна присъда от 2016-а, когато шофирал същата кола с 2,33 промила алкохол в Първомай. Тогава договорил 4 месеца условно, глоба от 500 лв. и се разделил с книжката си за 10 месеца.

Този път стойностите, отчетени от дрегера, били по-високи - 2,75 на хиляда. Униформени го спрели зад волана на "Форд Фокус" в садовското село Милево на 15 август м.г. Оказало се, че в себе си държи малко количество марихуана - 0,769 грама. В последствие станало ясно, че мъжът отглежда наркотика. Той е признал, че има 20 растения в село Милево с общо тегло 2286,81 грама. Стойността на продукцията му е оценена на 23 394,07 евро.

След като е сключил споразумение с прокуратурата, фермерът на марихуана договорил 15 месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим. Той обаче е бил задържан още в деня, в който го хванали, и времето оттогава ще бъде приспаднато от наказанието му. Трябва да плати 2000 евро глоба, ще се раздели с книжката си за 2 години и 3 месеца, а фордът този път се отнема в полза на държавата. Трябва да плати разноските по делото в размер на 668,46 евро.

Решението на Районния съд в Асеновград, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.