Шефът на СДВР и министър Дечев не са разговаряли за кадрови промени в столичната дирекция

Шефът на СДВР Любомир Николов Снимка: Юлиян Савчев

За кадрови промени не сме разговаряли към настоящия момент, заяви директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) Любомир Николов на брифинг в столичния квартал "Бенковски". Той посочи, че обезпечаването на охраната на обществения ред на столицата е сложна дейност и срещите му със служебния вътрешен министър и с професионалното ръководство са почти всекидневни.

Може би предстоят разговори в тази насока, но считам, че всичко е наред, посочи Николов.

Директорът на СДВР каза, че днес е един специален празник, тъй като през 1956 г. в столичното градско управление е създаден конният ескадрон, което означава, че днес се навършват 70 години. Разполагаме с 34-ма служители в Столичната дирекция, които се грижат за конете. Двайсет и един са расовите породисти коне, които отговарят за охраната на обществения ред и за патрули по парковете, когато времето го позволява, посочи директорът на СДВР.

Днес в столичния кв. „Бенковски" в София се състоя официалното отбелязване на Тодоровден, организирано от СДВР, Народно читалище „Георги Бенковски" и Столичната община – район „Сердика", пише БТА.

Шефът на СДВР Любомир Николов

