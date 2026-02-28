Патриарх Даниил: Целта на поста е да можем на този ден да приемем в нас животворящите тяло и кръв Христови

Поздравявам ви сърдечно по случай днешния празник и по случай приемането от повечето от вас на Пречистите тайни Христови – пречистите тяло и кръв Христови. Това каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил в словото си към вярващите в митрополитския катедрален храм „Св. великомъченица Неделя" в столицата днес по повод Тодоровден и традиционното причастяване след първата седмица на Великия пост.

Той подчерта, че именно това е целта на усилията през първата седмица на поста – „да можем на този ден да приемем в нас животворящите тяло и кръв Христови".

По думите му онези, които са положили усърдие през това време „във въздържанието, в молитвата, във вниманието над мислите и постъпките си" и са пристъпили към тайнството на покаянието и изповедта пред свещеник, могат да усетят, че днешният ден осмисля не само постническите усилия, но и самия човешки живот.

В словото си патриархът припомни събитието от времето на император Юлиан Отстъпник, който според църковното предание се опитал да оскърби християните по време на поста. Тогава св. Теодор Тирон се явил насън на Константинополския архиепископ и предупредил вярващите как да се предпазят. „Когато в нас надделява желанието да благоугодим на Бога, а не на себе си, и сме претърпели изпитанието с доверие в Него, тогава виждаме радостта и мира, които Той дава в човешкото сърце", посочи патриарх Даниил.

Той отбеляза, че благодатта не е само свидетелство от миналото, засвидетелствано от светците, а реално преживяване за всеки, който с подготовка, пост, молитва, покаяние и дела на милосърдие пристъпва към светото Причастие. „Тогава на практика самите ние ставаме участници в благодатния живот", каза той и подчерта, че светите Дарове се приемат „за прошка на греховете, за освещаване и спасение на душите и телата ни".

В края на словото си патриарх Даниил призова вярващите да пазят в сърцата си дара на причастието и да не го разпиляват „с безразличие и празни неща", а да продължат с усърдие поста и да превърнат духовното старание в постоянен навик. „Да опазим благодатта и тайнството на вярата – това велико достояние, което Господ ни е дал, и да го наследим за вечността", каза той.

Патриархът честити празника на всички именици, носещи имената Тодор и Теодор, Божидар, Божидара и техните производни, пише БТА.