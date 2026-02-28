ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хванаха 30 пияни зад волана за ден

884
При 13 водача дрегерът е отчел алкохол над 1,2 промила. Снимка: Снимка: Архив

15 753 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден, съобщиха от МВР. Извършен е контрол на 19 066 водачи и пътници. Съставени са 4509 фиша и 491 акта за установени административни нарушения.

Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

В рамките на изминалия ден с а установени общо 30 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 17 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 13 - с над 1,2 на 1000, трима са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 6, други петима са отказалите тестване.

При 13 водача дрегерът е отчел алкохол над 1,2 промила.

