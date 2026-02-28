ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турция предупреди гражданите си в Иран: Не излизай...

Областният управител прие назначената РИК във Велико Търново

Дима Максимова

Областният управител Валентин Михайлов посрещна членовете на РИК за изборите на 19 април Снимка: Областна управа Велико Търново

Областният управител на област Велико Търново посрещна днес новосформираната Районна избирателна комисия /РИК/  за изборите за народни представители на 19 април 2026 г.

На проведените консултации на 22 февруари представителите на партиите не успяха да се споразумеят за председател и секретар на Регионалната избирателна комисия. Затова съставът на РИК бе определен от Централната избирателна комисия, припомнят от областната администрация.

Председател на 13-членната РИК е Десислава Йонкова, а за заместник председатели са определени Виктор Лясков, Слав Личев, Цветомира Йорданова-Атанасова и Диана Петрова.

Секретар е Сева Памукчиева. Членове на РИК са Силвия Дечева , Николина Митева, Йоана Иванова, Илияна Димова, Велислава Тихинова, Силвия Кирилова и Дарина Димитрова-Павлова.

„Вярвам, че съвместната ни дейност ще бъде ползотворна с цел организиране и провеждане на честни избори. Нека да запазим високата оценка, която даде Конституционният съд като обяви, че Великотърновския избирателен район на предходните избори е бил с най-малко грешки при отчитането на резултатите", заяви Валентин Михайлов.

Областният управител представи техническия екип, който ще подпомага подготовката на изборния процес.

„Имаме създадени условия за ползотворна работа и вярвам, че резултатите, които ще бъдат постигнати ще са на високо ниво и със сериозен професионализъм", каза Десислава Йонкова-председател на РИК-Велико Търново.

