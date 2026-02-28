Захраниха конете в с. Бачево, с кушии, песни и танци празнуват Тодоровден

Захраниха конете в разложкото с. Бачево и с кушии, песни и танци празнуват Тодоровден. Празникът събра жители и гости на едно място, за да споделят традицията, емоцията и духа на наричания Конски Великден.

Денят започна с тържествена Света литургия в храм „Свети Димитър", след която кметът на община Разлог Красимир Герчев и кметът на Бачево Росица Чатлабашева приветстваха присъстващите на площада, наричайки празника още „Конски Великден" или „Лудото Тудорче".

Самодейците от читалище „Самообразование 1928" поздравиха гостите с народни песни и танци.

По традиция младите снахи извършиха ритуала "кланяне", а величествените коне на Бачево бяха захранени с хляб - да бъде плодовита годината, сол - за кърмило, червено яйце - за здраве, чесън - против уроки, царевица - за да припкат конете и захар - за бели зъби.

С пожелания за здраве инж. Герчев и Росица Чатлабашева закичиха всички коне с розетки, а техните собственици - с медали, за успех в конните състезания.

Тропотът на конски копита огласи местността „Власовица", приветствайки хиляди гости за традиционните кушии и тегления с коне. Състезателната част премина с много емоции и настроение, а интересът към кушиите и надтеглянето беше голям.