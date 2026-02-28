ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ООН осъди ударите в Близкия изток и призова всички...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22378893 www.24chasa.bg

СДВР спря пратка с анаболни стероиди и хормон на растежа за Западна Европа

2636
Пратка от над 100 кутии, съдържащи блистери и флакони с инжекционен разтвор с неясен произход – анаболни стероиди, хормон на растежа, пептиди и други бе спряна при акция на отдел "Икономическа полиция" към СДВР.

Пратка от над 100 кутии, съдържащи блистери и флакони с инжекционен разтвор с неясен произход – анаболни стероиди, хормон на растежа, пептиди и други бе спряна при акция на отдел "Икономическа полиция" към СДВР. 

Акцията е била вчера и е след получена информация за предстоящо изпращане на няколко международни пратки с лекарствени продукти с неясно съдържание за чужбина. Те вече били опаковани, а полицаите спрели изпращането. То щяло да стане чрез куриерска фирма, а дестинациите били Италия, Германия, Белгия и Чехия.

По случая е образувана преписка. Работата по изясняване на всички факти и обстоятелства продължава.

Пратка от над 100 кутии, съдържащи блистери и флакони с инжекционен разтвор с неясен произход – анаболни стероиди, хормон на растежа, пептиди и други бе спряна при акция на отдел "Икономическа полиция" към СДВР.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите