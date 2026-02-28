СДВР спря пратка с анаболни стероиди и хормон на растежа за Западна Европа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пратка от над 100 кутии, съдържащи блистери и флакони с инжекционен разтвор с неясен произход – анаболни стероиди, хормон на растежа, пептиди и други бе спряна при акция на отдел "Икономическа полиция" към СДВР.

Акцията е била вчера и е след получена информация за предстоящо изпращане на няколко международни пратки с лекарствени продукти с неясно съдържание за чужбина. Те вече били опаковани, а полицаите спрели изпращането. То щяло да стане чрез куриерска фирма, а дестинациите били Италия, Германия, Белгия и Чехия.

По случая е образувана преписка. Работата по изясняване на всички факти и обстоятелства продължава.