ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ООН осъди ударите в Близкия изток и призова всички...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22378990 www.24chasa.bg

Ампутираха крака на моторист след катастрофа до Асеновград, за виновния водач - 6 месеца условно

Никола Михайлов

[email protected]

3988
Районният съд в Асеновград

Шофьорът, блъснал 24-годишния мъж при изпреварване, е сключил споразумение, което е одобрено от съда в града

6-месечна условна присъда с 3 г. изпитателен срок получи пенсионер от асеновградското село Червен, предизвикал катастрофа с моторист. След инцидента се наложило да бъде ампутиран крака на пострадалия украински гражданин Владислав Рябокон. 

Произшествието станало на 17 юни 2024 г., малко след края на Асеновград в посока Кърджали. Водачът на лек автомобил "Рено Канго" нарушил правилата за движение по пътищата, като предприел изпреварване, без да се увери, че може да извърши маневрата безопасно, и ударил мотоциклета на 24-годишния тогава Рябокон. 

Младият моторист бил откаран с линейка в пловдивска болница. По делото е установена тежка телесна повреда - счупване на десните малко и голямопищялни кости с разместване, което довело до ампутацията на крака, както и две средни телесни, заради които мъжът имал трайно затруднено движение на левите крак и ръка. 

Освен условната присъда, наказанието на пенсионера включва лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 година. Той трябва да плати 1492,61 евро разноски по делото. На пострадалия пък ще бъде указано, че може да предяви граждански иск за неумуществени вреди. 

Решението на Районния съд в Асеновград, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Районният съд в Асеновград

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите