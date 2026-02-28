Сачма от ловна пушка уцели камион край Шумен

Сачма е рикоширала в тежкотоварен автомобил на път I-7, малко преди кръговото кръстовище на 7 километър край Шумен. Съобщение за инцидента, е получено малко преди 10:00 ч. в дежурната част на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен. Шофьорът на тежкотоварния автомобил не е пострадал, няма нанесени щети по автомобила, съобщи говорителят на областната полиция Ася Йорданова.

На място са насочени полицейски екипи. Изяснено е, че сачмата е от ловец, който е бил на ловен излет в землището на Шумен. Пристигнали са и горски служители. Установена е самоличността на четирима ловци, единият от тях е съобщил, че той е произвел изстрел. Тествани са за алкохол по време на ловен излет. Пробите им са отрицателни. Имат разрешителни за ловния излет днес. Наложено е административно наказание. Извършва се допълнителна проверка по случая, снети са сведения от всички, посочи Йорданова.