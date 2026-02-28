Арестуваха български шофьор с дрога за 2 милиона евро в Италия (Видео)

Италианските власти от пристанището Чивитавекия, на 70 км северно от Рим, задържаха български гражданин за международен наркотрафик. В шофирания от него камион били скрити над 348 кг марихуана, предназначена за незаконния пазар. Стойността на конфискувания наркотик се оценява на около 2 млн. евро.

Според медиите акцията е реализирана от служители на Финансовата гвардия от Рим в сътрудничество с представители на Агенцията по митниците и монополите на Италия. Проверката е извършена на тежкотоварен камион, който току-що бил слязъл от ферибот, пристигнал от Барселона, или една от ключовите точки в морските търговски маршрути на Средиземноморието.

По данни на разследващите наркотикът бил изключително добре укрит. В ремаркето на камиона са открити 39 кашона, официално декларирани като съдържащи електроуреди. Вътре обаче били разпределени 307 вакуумирани пакета марихуана с общо тегло над 348 кг. Част от пакетите били напръскани със силно миришещи вещества, включително горчица. Става въпрос за добре познат метод сред наркотрафикантите за прикриване на специфичния аромат на канабиса и заблуждаване на кучетата, обучени за откриване на наркотици.

Опитът за прикриването на дрогата обаче се оказал неуспешен. Решаваща роля в разкриването на пратката изиграли специализираните кучешки екипи към Финансовата гвардия в Чивитавекия. Кучетата с имената Джакпот и Фрида реагирали категорично при проверката на превозното средство, сигнализирайки за наличие на упойващи вещества. Последвалата щателна инспекция потвърдила съмненията им и довела до незабавното изземване на цялото количество дрога.

Според предварителните експертни оценки, ако наркотикът бе достигнал до нелегалния пазар, той би генерирал печалба от приблизително 2 млн. евро за престъпните мрежи. Италианските власти подчертават, че с операцията е нанесен сериозен финансов удар върху международните канали за разпространение на наркотици.

Зад волана на камиона бил 42-годишен български гражданин, професионален шофьор на тежкотоварен автомобил. Той е арестуван на място и обвинен в международен трафик на наркотични вещества. Срещу него е образувано досъдебно производство, като при доказване на вината му го очакват тежки наказания съгласно италианското законодателство.

Операцията е част от засилените мерки за контрол върху търговските и логистичните потоци, преминаващи през стратегическите италиански пристанища. Пристанището в Чивитавекия е ключов възел за международни морски връзки и ежедневно обработва значителен обем товари и превозни средства, което го прави потенциална цел за незаконни канали за контрабанда.

Разследването продължава с цел установяване на евентуални съучастници и разкриване на цялата престъпна мрежа, стояща зад опита за пренасяне на дрогата от Испания към Италия и вероятно към други европейски пазари.